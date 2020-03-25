Глава таксофирмы: перегородки в такси - это новая норма

Компания Tallink Takso приступила сегодня к установке в салонах своих такси пластиковых перегородок, разделяющих водителя и пассажира; с завтрашнего дня такие перегородки появятся во всех автомобилях предприятия.

«Установленные ради безопасности таксистов и клиентов перегородки – новая нормальность в общественном транспорте. Будучи ответственной компанией традиционного такси, мы хотим предложить услугу наиболее безопасного общественного транспорта, которая при использовании приложения Taxilink является полностью бесконтактной», - отметил член правления Tallink Takso Тыну Уусмаа.

«Пластиковая перегородка напоминает аналогичные перегородки в такси крупнейших мегаполисов и на удивление хорошо вписывается в салон», - отметил Уусмаа.

«Новая норма на рынке такси – это и совершенно новые услуги. При необходимости, мы привозим пакеты с едой из магазинов или доставляем их к дверям, а также развозим документы и прочие необходимые вещи в учреждения, партнерам или клиентам для людей, находящихся в карантине», - добавил Уусмаа.