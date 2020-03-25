Таллинн поддержит семьи, дети в которых посещают частный детский сад

Таллинн и прежде поддерживал владельцев частных детских учреждений – на одного ребенка выплачивалось пособие в том же объеме, что в городских детских садах – 187 евро на ребенка, посещающего детский сад, если по данным регистра народонаселения ребенок и его родитель проживают в Таллинне. Дополнительное пособие в сумме 71,25 евро обеспечит возможность продолжения работы частных детских садов и снижение счетов для родителей. Введение этой меры поддерживает продолжение деятельности частных садов и сохраняет для родителей возможность отвести ребенка в прежний детский сад.

«При чрезвычайном положении город поддержит и тех родителей, чьи дети посещают частный детский сад, в том же объеме, что и родителей детей, посещающих муниципальные детские сады, в связи с освобождением от платы за место. Мы исходим из того, что поддержка города должна быть равной вне зависимости от того, какой детский сад посещает ребенок. Точная форма оказания поддержки еще разрабатывается, но мы уже приняли принципиальное решение», - сказал мэр Михаил Кылварт.

Необходимость дополнительного пособия вызвана обстоятельством, что финансовое положение также тех родителей, дети которых посещают частные детские сады, в связи с чрезвычайным положением и проблемами экономического характера ухудшилось. Кроме того, среди маленьких клиентов частных детских садов есть дети, родители которых работают в сфере здравоохранения или в силовых структурах – поскольку основанием для получения дополнительного пособия является факт, что деятельность садов продолжится и они будут и дальше принимать детей + таким образом оказывается поддержка врачам, медсестрам, полицейским и спасателям, чтобы они могли продолжить работу во время чрезвычайного положения.