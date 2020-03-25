Ратас: правительство закажет еще 150 аппаратов ИВЛ

Из обнародованного вчера отчета научного совета, созданного для борьбы с распространением Covid-19, выяснилось, что сейчас в отделениях интенсивного лечения эстонских больниц имеются 239 работающих «вентиляторов», в резерве находятся еще 50, заказаны еще 75. К ним добавятся еще 150 аппаратов ИВЛ для общего запаса.

По словам Ратаса, правительство обсудило заказ еще 100 000 тестов, чтобы еще сегодня запустить план в работу: «Правительство все время говорит о том, что мы должны увеличить тестирование, это является одним, я бы сказал самым конкретным индикатором, если мы говорим о выходе из кризиса, который даст нам основанием для начала отсчета времени выхода».

Для увеличения тестирования на коронавирус, одной из идей, по словам Ратаса, является создание дополнительных возможностей обращения на инфолинию семейных врачей или в региональные центры врачей по выходным, когда семейные врачи не работают. Так было бы возможно выдавать направления на анализ обратившимся туда по телефону людям. Начнут ли и когда реализовывать эту идею, пока неизвестно.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что при проведении анализов нужно удерживать минимальный запас государства на уровне 8000 тестов: «Это не изменилось и они сейчас у государства имеются». Он добавил, что на ближайшие недели у частного сектора есть 80 000 тестов, кроме того, государство заказало еще 100 000 тестов. Взятие анализов по-прежнему происходит на основании направления семейного врача: «И это сегодня в большей степени означает, что если есть симптомы, то на анализ отправляется человек, возраст которого выше определенно предела, также сдать анализы смогут все люди, у которых есть симптомы и семейный врач выписывает ему направление. Выдаст семейный врач направление или нет, я думаю, говорить ни мне, и не вам. Это все же медицинский вопрос, вопрос врача и компетенция врача». Кроме того, правительство занимается тем, чтобы получить средства индивидуальной защиты из Китая.

Социал-демократ Индрек Саар отметил, что у правительства ушло три с половиной недели на то, чтобы первый элементарный инфолисток попал в почтовые ящики людей, чтобы проинформировать о том, что у нас чрезвычайное положение и как нужно себя вести в условиях ЧП: «Но хорошо, что все же попал». Он поинтересовался, почему вчера были введены именно такие ограничения?

По словам Ратаса, цель правительства – сделать все возможное, чтобы как можно быстрее притормозить распространение коронавируса. Вчера, уточнил премьер, была поддержана позиция, представленая научным советом. Ратас попросил научный совет разработать идею закрытия торговых центров, что совет поддержал: «Например, был вопрос, что делать с кальянами – они это поддержали. Закрытие точек общепита и баров с 10 часов – это они поддержали. Был также вопрос, нужно ли сделать для пожилых, например, 60+, отдельное время для посещения продуктовых магазинов, скажем, с утра до 12 часов – на это научный совет сказал, что такой подход они не поддерживают».

Урмас Круузе спросил у премьера о расстоянии в два метра и услугах красоты: «До конца ли эта мера обдумана, чтобы достичь той цели, которую вы с учеными в действительности обсуждали?» Кроме того, Крууза спросил о беспокойстве селян по поводу сезонных рабочих на весну. По словам Ратаса, изначально сосредоточились на местах, где одновременно собирается много народу, а потому велика вероятность заразиться. В то же время люди регулярно пользуются, например, услугами парикмахера, поэтому есть опасность, что в случае закрытия всех парикмахерских (которые расположены не в торговых центрах) есть опасность, что люди начнут вызывать парикмахеров на дом: «По состоянию на данный момент, мы видим, что безопаснее проводить эти процедуры все же в салоне, где действуют все требования по безопасности и выполнены требования дезинфекции. Думали именно об этом».