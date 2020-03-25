Наблюдайте за происходящим в природе при помощи природных камер RMK

В соответствии с условиями объявленного в стране чрезвычайного положения необходимо оставаться дома и избегать людных мест. Один из безопасных способов для знакомства с происходящим в дикой природе не выходя из дома – наблюдать за природой посредством камер RMK, на YouTube-канале Riigimets.

Например, при помощи установленной на Сааремаа камеры можно наблюдать за активностью на кормовой площадке оленей, у которых как раз сейчас в разгаре период сбрасывания старых рогов и отращивания новых. «Стадо оленей собирается на площадке в сумерках, когда перед камерой можно одновременно увидеть как оленей со старыми рогами, так и облысевших самцов, только что оставшихся безрогими. На сегодняшний день прямо перед камерой рога были сброшены уже четыре раза, самые мощные из них – рога с восемью ответвлениями», – рассказывает о жизни оленей зоолог и природный фотограф Тийт Хунт.

На территории Таллиннского зоопарка самовольно построили дом барсуки, не впавшие в зимнюю спячку по причине теплой погоды. Барсуки наиболее активны по вечерам и в ночные часы, когда они смело демонстрируют свою жизнь прямо перед камерой. Включив камеру в полдень, вместо спрятавшейся в берлоге семьи барсуков можно увидеть лис, косуль, серых кроликов и различные виды птиц.

Любителей рыбы порадует установленная в затопленной зоне на северном берегу озера Выртсъярв камера для наблюдения за рыбами, с помощью которой можно увидеть, как щука идет на нерест. Некоторые рыбины уже показали себя, но основное время нереста еще ждет нас впереди. Зато, последние несколько ночей были активными для плотвы и уклейки. Когда ветер на озере Выртсъярв становится тише и вода проясняется, можно при помощи микрофона услышать вместо завываний ветра пение перелетных птиц, звук плещущихся рыб, а как станет теплее – и лягушачий концерт. По мере наступления весны в воде активизируются и беспозвоночные, поэтому самое интересное время для наблюдения за подводным миром через камеру еще впереди.