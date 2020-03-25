В Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19

Директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков на пресс-конференции заявил, что сегодня впервые были зафиксированы пациенты, которые не имеют четкой эпидемиологической связи с каким-либо конкретным больным или путешествием за границу.

"Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество", - подчеркнул Перевощиков.

Дальнейшее развитие ситуации зависит не только от принимаемых решений, но и от действий каждого человека, и главный принцип - социально дистанцироваться, сказал Перевощиков, подчеркнув, что Covid-19 люди могут заразиться в микроавтобусах, магазинах и других публичных местах.

Как сообщалось, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших в Латвии - 221 человек.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.