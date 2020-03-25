Видео ⟩ Глава полиции Кесклинна: скоро инфосообщения из машин зазвучат на трех языках

По словам главы Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, цель таких оповещений - эффективно и бесконтактно предоставить информацию как можно большему количеству людей. "Этот метод более безопасен как для чиновников, так и для других граждан, потому что наша общая цель сейчас - уменьшить распространение вируса", - отметил Саарнийт.

Однако это не значит, что полицейский вообще не покидает машину. «Конечно, при необходимости мы выходим и вмешиваемся. Тем не менее, общение через мегафон - отличный способ распространения информации бесконтактным способом».

«По громкоговорителю людям сообщают о том, что более двух человек запрещено собираться в общественных местах из-за чрезвычайной ситуации и что между людьми должна быть дистанция в два метра», - сказал Саарнийт.

На данный момент полиция проводит такую информационную работу только в Таллинне. Будет ли это делаться в других местах, в настоящее время неизвестно. По словам Саарнийта, полицейский в настоящее время читает текст объявления из автомобиля, но в ближайшие несколько дней ожидается, что информация будет транслироваться в записи и на трех языках.