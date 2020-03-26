Чт, 26.03.2020
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  • Ида-Таллиннская больница: ближайший свободный номерок – не раньше июля

Ида-Таллиннская больница: ближайший свободный номерок – не раньше июля
«Не приходите за номерками! Мы вам просто не пустим»

  • Врачи принимают сейчас по телефону
  • Плановые визиты отложены до июня
  • Обследования онкобольных не отменяются
  • Пациентов со сложным диагнозом принимают

Все плановые визиты к врачам-специалистам отложены из-за коронакризиса. Не усугубит ли это проблему очередей в поликлиниках?

Руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик пояснила, как действовать в такой ситуации.

Фрагмент беседы:

– Все плановые визиты к врачу перенесены или отменены, потому что больницы готовятся к массовому поступлению пациентов и хотят сохранить персонал здоровым. На какой период отложены визиты?

– Мы надеемся, что Ида-Таллиннская центральная больница сможет восстановить плановые визиты к июню. Но никто точно не знает, насколько затянется кризис.

– Что будет с теми, кому сейчас отменяют или переносят прием?

– Наши врачи принимают сейчас по телефону. Накануне такой телефонной консультации врач ознакомится с данными пациента и потом всё с ним обсудит по телефону. Больница сама свяжется с пациентом.

Если все показатели пациента в норме, а врач будет судить на основе анализов и полученной от семейного доктора информации, тогда визит будет перенесен. Больница обязательно оповестит пациента о переносе.

– О пациенте точно не забудут? Такое исключено?

– Если пациенту вдруг не позвонят на текущей неделе, когда запланирован прием, тогда, пожалуйста, свяжитесь с больницей по телефону: 6661900. Возможно, что пациенту не смогли дозвониться, если у него изменился телефонный номер или он не отвечает/не использует стационарный телефон. Мы звоним только на настольный телефон.

– Вы вообще кого-то сегодня принимаете? Или все отправлены в режим ожидания до июня месяца?

– На данный момент аннулированы все визиты до середины мая. Ни одного нового пациента, если это не безотлагательная проблема, до конца мая мы не примем.

– Не получится ли так, что проблема с очередями к врачам-специалистам еще больше усугубится? Не лопнет ли здравоохранение во втором полугодии? Очереди удлинятся, у врачей начнутся отпуска…

– Я не верю в такой сценарий. Врачи сегодня очень ответственно относятся к своим пациентам. Они проверяют информацию по каждому больному. Если пациенту нужен быстрый прием, его вызовут к врачу и направят на анализы. Неотложную помощь во время кризиса тоже никто не отменял. Никто из пациентов не должен почувствовать, что о нем больше не заботятся.  

– Если пациент ждал визита полгода. Он – немолодой человек, из группы риска. Стоит ли ему настаивать на посещении врача? С одной стороны, он рискует заразиться коронавирусом, с другой – рискует остаться без долгожданной помощи…

– Не рискуйте приходить в поликлинику! Лучше дождитесь звонка врача или свяжитесь с семейным доктором. У семейных врачей есть возможность проконсультироваться в онлайн-режиме с любым специалистом и дать совет пациенту.

– До семейных врачей уже и до кризиса было не дозвониться. О чем уж говорить теперь? И есть болезни, которые не терпят ожидания: сердечно-сосудистые, онкология, болезни легких. Как действовать?

– Онкологические больные и другие пациенты со сложным диагнозом относятся к разряду тех, кому требуется неотложная помощь. Им в визите не откажут.

– То есть ежегодные обследования онкобольных не отменяются?

– Всё состоится! С каждым бальным свяжется врач и они вместе решат, как действовать дальше.

– Мы стараемся не убить людей коронавирусом, а сколько человек умрет от рака и сердечных болезней, не дождавшись приема?

– Это сложно комментировать. В черный сценарий я не верю. У нас прекрасные больницы и семейные врачи. Все пациенты остаются под наблюдением. Из-за кризиса больные не будут отодвинуты на дальний план.

– Можно ли сейчас записаться на прием к врачу, если у пациента есть направление и его проблема требует вмешательства специалиста?

– Да, можно. Просьба: не приходите в регистратуру за номерком! Мы вам просто не пустим. Регистрируйтесь по телефону или через дигитальную регистратуру.

– Когда есть ближайший свободный номерок?

– В июле или августе.

– Но в июле-августе у врачей отпуска…

– Понимаю ваши опасения. Есть такие специальности, где врачей очень мало. Например, дерматологи. В таких случаях советуйтесь с семейным врачом.

– В чем смысл дистанционных визитов? Как решать на расстоянии, например, гинекологические проблемы?

– Не все проблемы можно решить на расстоянии. Если требуется осмотр, больного вызовут на прием. Кроме того, неотложная помощь работает 24 часа в сутки.

– Как поступать тем, кому нужно продлить инвалидность, посетив ряд врачей?

– Если больной записан на прием в апреле-мае, с ним свяжется доктор. В каждом случае вопрос будет решаться индивидуально.

Подробности - в повторе!

Студия Postimees: визит к врачу отложен – ждать еще полгода? Тему комментирует руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик.

ФОТО: Postimees

  • На какой период отложены визиты к врачам-специалистам?
  • Не получится ли так, что проблема доступности специализированной медицинской помощи еще больше усугубится?
  • Кто берет на себя ответственность определить, насколько неотложным был плановый визит? Пациент или врач?
  • Если пациент ждал визита полгода, как ему быть? Стоит ли наставивать на приеме, рискуя подхватить новый вирус?
  • Как действовать в случае неотложной проблемы?
  • Можно ли сейчас записаться на прием к врачу-специалисту?
  • В чем смысл дистанционных визитов?
  • Каким образом кардиологи или гинекологи будут решать на расстоянии проблемы пациентов?

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