Ида-Таллиннская больница: ближайший свободный номерок – не раньше июля

Руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик пояснила, как действовать в такой ситуации.

Фрагмент беседы:

– Все плановые визиты к врачу перенесены или отменены, потому что больницы готовятся к массовому поступлению пациентов и хотят сохранить персонал здоровым. На какой период отложены визиты?

– Мы надеемся, что Ида-Таллиннская центральная больница сможет восстановить плановые визиты к июню. Но никто точно не знает, насколько затянется кризис.

– Что будет с теми, кому сейчас отменяют или переносят прием?

– Наши врачи принимают сейчас по телефону. Накануне такой телефонной консультации врач ознакомится с данными пациента и потом всё с ним обсудит по телефону. Больница сама свяжется с пациентом.

Если все показатели пациента в норме, а врач будет судить на основе анализов и полученной от семейного доктора информации, тогда визит будет перенесен. Больница обязательно оповестит пациента о переносе.

– О пациенте точно не забудут? Такое исключено?

– Если пациенту вдруг не позвонят на текущей неделе, когда запланирован прием, тогда, пожалуйста, свяжитесь с больницей по телефону: 6661900. Возможно, что пациенту не смогли дозвониться, если у него изменился телефонный номер или он не отвечает/не использует стационарный телефон. Мы звоним только на настольный телефон.

– Вы вообще кого-то сегодня принимаете? Или все отправлены в режим ожидания до июня месяца?

– На данный момент аннулированы все визиты до середины мая. Ни одного нового пациента, если это не безотлагательная проблема, до конца мая мы не примем.

– Не получится ли так, что проблема с очередями к врачам-специалистам еще больше усугубится? Не лопнет ли здравоохранение во втором полугодии? Очереди удлинятся, у врачей начнутся отпуска…

– Я не верю в такой сценарий. Врачи сегодня очень ответственно относятся к своим пациентам. Они проверяют информацию по каждому больному. Если пациенту нужен быстрый прием, его вызовут к врачу и направят на анализы. Неотложную помощь во время кризиса тоже никто не отменял. Никто из пациентов не должен почувствовать, что о нем больше не заботятся.

– Если пациент ждал визита полгода. Он – немолодой человек, из группы риска. Стоит ли ему настаивать на посещении врача? С одной стороны, он рискует заразиться коронавирусом, с другой – рискует остаться без долгожданной помощи…

– Не рискуйте приходить в поликлинику! Лучше дождитесь звонка врача или свяжитесь с семейным доктором. У семейных врачей есть возможность проконсультироваться в онлайн-режиме с любым специалистом и дать совет пациенту.

– До семейных врачей уже и до кризиса было не дозвониться. О чем уж говорить теперь? И есть болезни, которые не терпят ожидания: сердечно-сосудистые, онкология, болезни легких. Как действовать?