Чт, 26.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу
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  • Студия Postimees: визит к врачу отложен – ждать еще полгода?

Студия Postimees: визит к врачу отложен – ждать еще полгода?
12:00

Все плановые визиты к врачам-специалистам отложены из-за коронакризиса. Не усугубит ли это проблему очередей в поликлиниках?

Руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик пояснит, как действовать в такой ситуации. Интервью можно будет увидеть в прямом эфире в 12:00.

  • На какой период отложены визиты к врачам-специалистам?
  • Не получится ли так, что проблема доступности специализированной медицинской помощи еще больше усугубится?
  • Кто берет на себя ответственность определить, насколько неотложным был плановый визит? Пациент или врач?
  • Если пациент ждал визита полгода, как ему быть? Стоит ли наставивать на приеме, рискуя подхватить новый вирус?
  • Как действовать в случае неотложной проблемы?
  • Можно ли сейчас записаться на прием к врачу-специалисту?
  • В чем смысл дистанционных визитов?
  • Каким образом кардиологи или гинекологи будут решать на расстоянии проблемы пациентов?

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