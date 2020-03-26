Студия Postimees: визит к врачу отложен – ждать еще полгода?
Все плановые визиты к врачам-специалистам отложены из-за коронакризиса. Не усугубит ли это проблему очередей в поликлиниках?
Руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской центральной больницы Леа Карик пояснит, как действовать в такой ситуации. Интервью можно будет увидеть в прямом эфире в 12:00.
- На какой период отложены визиты к врачам-специалистам?
- Не получится ли так, что проблема доступности специализированной медицинской помощи еще больше усугубится?
- Кто берет на себя ответственность определить, насколько неотложным был плановый визит? Пациент или врач?
- Если пациент ждал визита полгода, как ему быть? Стоит ли наставивать на приеме, рискуя подхватить новый вирус?
- Как действовать в случае неотложной проблемы?
- Можно ли сейчас записаться на прием к врачу-специалисту?
- В чем смысл дистанционных визитов?
- Каким образом кардиологи или гинекологи будут решать на расстоянии проблемы пациентов?