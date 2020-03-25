Меэлис Сауэаук: целью Мартовской депортации были запугивание и окончательная советизация

Подготовка к депортации в Эстонии по большей части была завершена к 15 марта. В Литве справились к 18 марта. К операции припустили в ночь на 25 марта, в сельской местности начали в районе 6 часов утра, но не везде все пошло гладко, как по плану. Участившаяся слежка, большие скопления военных и сбор транспортных средств не могли остаться незамеченными в таком маленьком сельском обществе, как в Эстонии. Даже во время операции слухи об идущей акции доходили еще до прибытия оперативной группы. Так, к вечеру второго дня депортации удалось поймать лишь три четверти подлежащих аресту людей, и пришлось задействовать все резервы.

В отличие от Латвии и Литвы, в Эстонии не удалось выполнить план по депортированным. Даже по самым полным данным, число вывезенных в ходе операции составляет 20 713 человек, то есть 92% от плана. При этом, в рамках всей операции из стран Балтии было вывезено 94 779 человек, то есть изначальный план был выполнен примерно на 109%. В единичных случаях некоторые оказывали сопротивление. Возле Кейлаского погрузочного пункта собралась толпа, которую пришлось разгонять.

Зачем в принципе понадобилась Мартовская депортация? Целью Мартовской депортации и аналогичных послевоенных депортаций как правило называется устранение кулаков, препятствовавших коллективизации сельского хозяйства. Для здешней местной администрации основным желаемым результатом как раз была «ликвидация кулачества, как класса».

В действительности, этот сталинистский лозунг затмил более широкую цель депортации: полную советизацию сельской местности. Это означало слом сопротивления и ликвидацию прежнего деревенского общества, в особенности хуторской экономики, что должно было способствовать введению колхозов, а также исчезновению борьбы за независимость и лесных братьев.

Контролируемое государством сельскохозяйственное производство должно было осложнить возможности кормить лесных братьев. Немаловажным было и запугивание оставшихся. На самом деле, на хуторян депортация повлияла, как и на советский актив – никто более не мог чувствовать себя в безопасности. И это несмотря на ситуацию, что последние серьезно запятнали свою репутацию в глазах хуторян участием в депортации.

Цель Мартовской депортации была той же, что и у большинства послевоенных массовых депортаций. Они начались в 1947 г. с операции «Запад» в Западной Украине и продлились практически до смерти Сталина. Считается, что при Сталине в СССР депортировали в общей сложности порядка 6 миллионов человек.

Указывается и на схожесть депортаций 1941 и 1949 гг. В обоих случаях СССР готовился к войне и с этой целью старались предотвратить возможные восстания в собственном тылу. К 1949 г. противоречия Советского Союза с западными державами действительно достигли апогея. Как известно, год спустя это противостояние привело к войне – началась Корейская война.

Как оценивать результаты Мартовской депортации? В краткосрочной перспективе она, в принципе, отвечала поставленным целям: перепуганные сельские жители устремились в колхозы, а лесных братьев одного за другим переловили в следующие годы. Проводившие операцию удостоились государственных наград и орденов. Но если посмотреть на Мартовскую депортацию в долгосрочной перспективе, то она представляет собой большую политическую ошибку, которая подпитывала враждебность и пассивное сопротивление у большой части населения. Кульминацией его стало требование покинуть Советский Союз, как только представилась такая возможность. Эту рану не смогли залечить даже в целом неплохо разыгранные во времена Никиты Хрущева развенчание культа личности Сталина и террора. С последними была сопряжена политика пересмотра репрессий, а также освобождение заключенных и депортированных, по большей части реализованное к 1960 г. Тем более, что анкета бывших на поселении была испорчена, и всевозможные негативные последствия и ограничения им пришлось терпеть и долгие годы спустя.

Оставленную депортацией в народной душе рану может смягчить только время. При этом, нельзя забывать об этом. О Мартовской депортации и других поступках коммунистического террора напоминает открытый в Таллинне на Маарьямяэ в 2018 г. мемориал, на стене памяти которого высечены имена 3000 человек, скончавшихся во время депортации или на поселении. Будем надеяться, что сохранению памяти поможет и сборник со статьями и материалами секретного дела «Прибой», опубликованный в качестве второго выпуска серии трудов Эстонского института исторической памяти.