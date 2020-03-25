Ср, 25.03.2020
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Литва продлевает всеобщий карантин

Коронавирус в Вильнюсе

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP/Scanpix

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлен до 13 апреля включительно, постановило сегодня правительство.

 "Карантин продлен до 24 часов 13 апреля", – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

Ранее кабмин постановил, что карантин вводится до 30 марта.

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в нее, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги.

Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.

Правительство Литвы также в среду приняло решение о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены, сообщил премьер Саулюс Сквернялис.

В Литве на данный момент зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса Covid-19.

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