Литва продлевает всеобщий карантин

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлен до 13 апреля включительно, постановило сегодня правительство.
"Карантин продлен до 24 часов 13 апреля", – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.
Ранее кабмин постановил, что карантин вводится до 30 марта.
На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в нее, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги.
Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.
Правительство Литвы также в среду приняло решение о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены, сообщил премьер Саулюс Сквернялис.
В Литве на данный момент зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса Covid-19.