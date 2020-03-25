Литва продлевает всеобщий карантин

"Карантин продлен до 24 часов 13 апреля", – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

Ранее кабмин постановил, что карантин вводится до 30 марта.

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в нее, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги.

Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.

Правительство Литвы также в среду приняло решение о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены, сообщил премьер Саулюс Сквернялис.