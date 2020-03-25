Toyota, столкнувшаяся с автомобилем оперативной службы, врезалась в дерево

На втором километре дороги Эпра-Сюргавере-Клаассепа рано утром столкнулись легковой автомобиль Toyota и автомобиль оперативной службы, передает Sakala.
Во вторник в 4:28 на втором километре дороги Эпра-Сюргавере-Клаассепа, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, произошла авария, в ходе которой 33-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla врезался в оперативное транспортное средство Volkswagen Passat, за рулем которого был 33-летний мужчина.
В результате столкновения водитель Toyota потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. Водителю Toyota оказали помощь на месте происшествия, водителю оперативного транспортного средства медицинская помощь не понадобилась. Точные обстоятельства аварии выясняются.