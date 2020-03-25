В Эстонии умер первый пациент с коронавирусом

"Глубочайшие соболезнования близким. Это очень тяжелый момент эмоционально и крайне грустный день. Это показывает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса", - сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. По данным Postimees, пациенту было 83 года. Как уточнили в Департаменте здоровья, умершая 83-летняя женщина была госпитализирована в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. У пациентки была хроническая сердечно-сосудистая болезнь.

"Мы должны быть готовы, что в результате заражения этим вирусом в Эстонии могут появиться новые смерти, поэтому крайне важно избегать близкого контакта с пожилыми и хронически больными людьми. Будем беречь наших пожилых людей и людей со слабой иммунной системой - избегать контактов крайне важно прежде всего для них", - сказал доктор Аркадий Попов.

Вчера в лабораториях было подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, в общей сложности коронавирус диагностирован в Эстонии у 404 человек. Всего проведено 4809 тестов. За прошедшие сутки было сделано 768 тестов.

По состоянию на вечер вчерашнего дня, 28 зараженных новым коронавирусом жителей Эстонии находятся на больничном лечении, семеро из них - в интенсивной терапии, пятеро - в критическом состоянии. Восемь человек выписаны из больниц.

По сравнению со вчерашним днем прибавилось 35 новых диагностированных случаев заражения, из них в Тартумаа - 11, Харьюмаа - восемь, Вырумаа - восемь, Ида-Вирумаа - два, Пярнумаа - два, на Сааремаа - два, Ляэне-Вирумаа - один и Пыльвамаа - один. Доля людей в возрасте старше 60 составляет 19 процентов.

Правительственная комиссия по чрезвычайному положению договорилась о дополнительных мерах по предотвращению распространения заболевания COVID-19. Новые меры касаются дистанции, которую необходимо соблюдать в публичном месте уже с завтрашнего дня, а также закрытия торговых центров и новых категорий мест проведения досуга.

«Я прошу всех приложить еще больше усилий для предотвращения распространения коронавируса, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Мы должны вести себя как члены «нашего», а не «моего» общества. Это в интересах всех жителей Эстонии. Чем быстрее завершится распространение коронавируса, тем быстрее мы вернемся к обычному ритму жизни».

На заседании правительственной комиссии договорились о том, что в публичных местах, например, на открытых игровых и спортивных площадках, пляжах, набережных, туристических тропах и тропах здоровья необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением своего собственного дома и случаев, когда соблюдать дистанцию не представляется возможным. В общественном месте вместе могут собираться не более двух человек. Это ограничение не распространяется на членов одной семьи и людей, которые выполняют официальные обязанности. Требование соблюдать дистанцию вступает в силу с 25 марта.

Кроме того, на заседании правительственной комиссии договорились о том, что с 27 марта будут закрыты торговые центры, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов, аптек, торговых точек телекоммуникационных предприятий, банковских контор, почтовых автоматов и магазинов, в которых продаются или сдаются в аренду на основании специальной карты вспомогательные средства или медицинское оборудование. В расположенных в торговых центрах точках общепита разрешена только продажа еды с собой.

В магазинах, которые останутся открытыми, следует соблюдать принцип, что передвигаться необходимо только в одиночку или вдвоем, а с другими людьми соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Возле входа и выхода во все оставшиеся открытыми магазины необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств. Открытые магазины обязаны обеспечить выполнение этого требования.

В-третьих было решено, что места общепита и бары следует закрывать с 22 часов вечера, продажа еды на вынос и доставка на дом могут продолжаться и после этого часа.

В четвертых, будут закрыты увеселительные заведения, например, кегельбаны, боулинги и бильярдные, кальянные, а также клубы для взрослых.

Ограничения будут пересматриваться каждые две недели.