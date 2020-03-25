МИД: скоро может не остаться возможности вернуться в Эстонию

• Если вы возвращаетесь через Латвию: Чтобы попасть из Латвии в Эстонию, рекомендуются следующие варианты: а) доехать из Риги на поезде до Лугажи (недалеко от Валка), отправление в 10.34 и 18.15 (при первом варианте можно в тот же день пересесть на поезд Валга-Таллинн); б) взять такси и поехать на нем на границу Эстонии в Икла или в Валка, и вызвать туда кого-то (члена семьи или друга); в) взять в Риге в аренду автомобиль и вернуть его в Таллинне. Также прибывающие в Латвию и проезжающие Латвию транзитом граждане и жители Эстонии, включая грузоперевозчиков, должны заполнить соответствующую анкету и представить ее пограничной службе Латвии (анкету раздает пограничная служба).

• Если вы возвращаетесь через Францию: граждане Европейского Союза могут путешествовать через Францию с целью транзита. На домашней странице нашего посольства в Париже можно найти справку о транзите, также необходимо будет предъявить билет, который свидетельствует о вашем возвращении в Эстонию.

• Если вы возвращаетесь через Данию: Аэропорты Копенгаген Каструп и Биллунд открыты. Возможно сообщение между Эстонией и Данией посредством Lufthansa через Франкфурт, но свежую информацию следует получать на сайте Lufthansa.

• Рейсы Turkish Airlines по маршруту Таллинн-Стамбул состоятся еще только завтра, 26 марта. По данным МИД, Turkish Airlines с 27 марта останавливает все международные рейсы, за исключением 5 маршрутов: Гонконг, Москва, Аддис-Абеба, Нью-Йорк и Вашингтон. Дополнительная информация: https://ankara.mfa.ee/et/koroonaviirusega-seotud-teave-turgi-kohta/

Для обсуждения возможностей возвращения рекомендуется в первую очередь обратиться к авиакомпании или туроператору, которые имеют самые свежие данные.

Эвакуационные рейсы в сотрудничестве с другими странами ЕС проводятся из тех стран, где практически нет возможностей попасть на плановые рейсы, но их проведение невозможно гарантировать. Министерство иностранных дел продолжает тесное общение с другими странами Евросоюза, чтобы на возможные эвакуационные рейсы попали и жители Эстонии, у которых, насколько нам известно, нет возможности вернуться из какой-либо далекой точки. Следует учитывать, что ни один рейс не состоится бесплатно – стоимость варьируется и зависит от наполняемости рейса.

Дополнительные авиарейсы, известные МИДу:

• Завтра, 26 марта в 12:15 отправится рейс Atlantic Travel из Стокгольма в Ригу. На рейс могут зарегистрироваться и граждане Эстонии - пожалуйста, свяжитесь с оператором напрямую: atlantic@atlantic.lv, +37167220505. Дополнительная информация: https://www.atlantic.lv/lv/rix-arn-rix-eng

• В пятницу, 27 марта в 10.20 Nordica организовывает новый рейс из Малаги в Таллинн. Самолет сделает дополнительную посадку в Брюсселе в 14.45, откуда желающие смогут также попасть на самолет. Билеты можно купить по адресу: https://www.nordica.ee/lendamekoju

• В четверг, 26 марта, можно зарегистрироваться на объявленный ранее организованный Литвой специальный рейс по маршруту Хошимин (Вьетнам)-Бангкок (Таиланд)-Каунас. Рейс отправляется 27 марта в 10:00 из Хошимина, делает посадку в Бангкоке и затем направляется в Каунас. Регистрация на рейс: https://www.vietnamballoons.com/book-online. Также просим дать о себе знать к 26 марта посольству Эстонию в Вильнюсе, особенно если вам необходима помощь с транспортом из Каунаса в Эстонию, по адресу: sekretar@estemb.lt

Также МИД делится информацией о новых ограничениях, которые были введены в других странах:

• Дополнительные строгие внутригосударственные меры и ограничения по передвижению были введены в Ирландии.

• В Таиланде начиная с завтрашнего дня, 26 марта начнёт действовать чрезвычайное положение, ожидаются ещё официально неподтверждённые ограничения по передвижению.

• Литва продлила возможность транзита для граждан Эстонии до конца среды, 25 марта (исключение заканчивается 26 марта в 00:00). Литва продлила пограничный контроль на границах с Латвией и Польшей до 13 апреля.

• Дополнительные строгие внутригосударственные меры и ограничения по передвижению введены в Великобритании, Голландии, Польше, Румынии, Молдове, Кипре, Египте, Эфиопии.

• Если ранее Чехия запретила гражданам и резидентам выезжать из страны, то на данный момент решено сделать исключение тем, кто пересекают границу с Австрией и Германией с целью работы. При возвращении в Чехию им необходимо будет пребывать 2 недели в карантине.

• В Индии по всей стране ввели запрет на передвижение до 14.04.

• Босния и Герцеговина закрывает начиная с 30 марта все международные аэропорты и запрещает въезд в страну гражданам других стран. Исключение будут составлять грузоперевозки.