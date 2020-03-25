МИД: скоро может не остаться возможности вернуться в Эстонию

Министерство иностранных дел и внешние представительства Эстонии продолжают сотрудничество с туристическими и транспортными фирмами, а также с другими государствами, чтобы найти и поддержать возможности по возвращению жителей Эстонии домой.
В связи с сокращением большинства возможных авиарейсов по всему миру и высоким спросом на отдельные полеты эта задача становится всё более сложной и требующей времени. Хотя граница Эстонии всегда будет открыта для ее жителей, уже скоро может не оказаться логистической возможности вернуться в Эстонию до окончания всемирного кризиса.
Если вы не можете остаться в другом государстве, МИД рекомендует как можно быстрее вернуться в Эстонию. Первым делом следует связаться с туристической или транспортной фирмой, чтобы проверить, есть ли еще возможность попасть на плановые рейсы из страны, где вы сейчас находитесь. Если такой возможности больше нет и вы не можете справиться с ситуацией, то, пожалуйста, обратитесь в ближайшее посольство Эстонии или позвоните в Министерство иностранных дел по номеру +372 5301 9999.
Если вы находитесь за рубежом и можете безопасно пребывать там в период кризиса, то нет необходимости возвращаться в Эстонию. Но имеет смысл внимательно следить, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве. К сожалению, в настоящий момент сложно прогнозировать, когда кризис разрешится и какие ограничения будут действовать через несколько месяцев.
Важная консульская информация от наших зарубежных представительств (МИД советует следить и за домашними страницами наших представительств, которые постоянно обновляются):
• Для всех возвращающихся: в связи с установленными в некоторых странах строгими транзитными правилами авиафирмы могут потребовать у вас подтверждение того, что вашим конечным пунктом назначения является Эстония. Возьмите с собой соответствующие справки (билеты и пр.), по возможности, в распечатанном виде. При возникновении проблем необходимо сообщить о себе в Министерство иностранных дел: +372 5301 9999.
• Если вы пребываете в Соединенных Штатах Америки на основе ESTA: если вы пребываете в США на основе безвизового режима, то вы не можете находиться в США более 90 дней. Исходя из этого, МИД советует при первой возможности вернуться обратно в Европу. При чрезвычайных обстоятельствах (например, если вам необходимо остаться в больнице или ваш полет отменен из-за погодных условий) у вас есть возможность написать заявление в Службу гражданства и иммиграции США, чтобы они смогли рассмотреть возможность выдачи вам специального разрешения, которое продлит ваше пребывание в стране на 30 дней (grant of satisfactory departure). Контакты ближайшей конторы Службы гражданства и иммиграции США можно найти: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office. О пребывании в США можно прочитать и в рубрике «Часто задаваемы вопросы».
• Начиная с сегодняшнего дня транзит через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): вчера вечером Объединенные Арабские Эмираты заявили, что все авиарейсы через ОАЭ (как входящие и отправляющиеся, так и транзит) будут отменены в период с 24 марта 23:59 до 7 апреля 23:59. В связи с этим ни в одном аэропорту ОАЭ, в том числе Абу-Даби и Дубай, не будет возможным пересесть на другой рейс. На выезд из страны ограничений для граждан других стран нет, но это возможно только используя специально организованные эвакуационные рейсы. На территорию ОАЭ допускают только граждан страны и владельцев дипломатических паспортов. Туристы и постоянно проживающие в ОАЭ граждане Эстонии, которые на данный момент находятся за границей, не имеют на данный момент возможности въехать в страну.
• Если вы путешествуете через Таиланд: Таиланд изменил ранее принятое решение – транзитные пассажиры будут освобождены от требования медицинской справки и страховки до 31 марта при условии, что они планируют провести в специально отведённой для транзита зоне аэропорта менее 24 часов. Транзитным пассажирам теперь необходима справка „fit to fly“ (здоров для полета). В отличие от первоначального решения, справка не должна больше содержать информации о результатах теста на COVID-19, но название документа должно быть „Fit to fly medical certificate“, на нем должна быть подпись врача и она должна быть оформлена на английском языке или официальном языке той страны, где она выдана. Те, кто уже находятся в Таиланде и хотят выехать из страны, не должны предъявлять никаких документов.
• Если вы путешествуете из Таиланда: начиная с 26 марта в Таиланде вводится чрезвычайное положение, из-за которого будут вводиться еще официально не подтвержденные ограничения по передвижению. Скорее всего они будут касаться внутригосударственного транспорта, передвижения между городами и провинциями, также будут закрыты общественные места. Конкретные ограничения будут вводиться и меняться на ходу. Всех, кто в ближайшие дни возвращается домой, просят заранее направиться в город, из которого отправляется ваш рейс.
• Если вы находитесь в Австралии, и вам необходимо в ближайшее время вернуться в Эстонию: На сегодняшний день многие транзитные государства закрыли свои аэропорты, и возвращение в Эстонию плановыми рейсами стало практически невозможным. По данным МИД, Qatar Airways организовывает дополнительные рейсы в Европу – для бронирования, пожалуйста, свяжитесь с данной авиакомпанией напрямую или через турбюро. Если вам не удастся это сделать и вы окажетесь в Австралии в ловушке, то свяжитесь с посольством Эстонии в Канберре: https://canberra.mfa.ee/
• Если вы пребываете в Индии и вы хотите вернуться в Эстонию: так как Индия закрыла свои международные аэропорты и проводятся лишь определенные спецрейсы, то советуем вам при первой возможности связаться со своим туроператором или авиакомпанией, если вы уже этого не сделали. Посольство Эстонии в Нью-Дели выдает специальные справки тем гражданам Эстонии, которые отправляются на спецрейс, чтобы они смогли попасть в аэропорт. Пожалуйста, свяжитесь по адресу: consul.delhi@mfa.ee, укажите в письме свое имя, дату рождения, номер паспорта, номер машины/автобуса и, по возможности, имя водителя. Следует уточнить у туроператора или авиакомпании, требуется ли вам также предоставить выданную врачом справку „fit to fly“ (здоров для полета). Дополнительная информация: https://newdelhi.mfa.ee/et/koroonaviirusega-seotud-reisisoovitus/
• Если вы возвращаетесь через Литву: Литва продлила возможность транзита для граждан Эстонии до конца среды, 25 марта (исключение заканчивается 26 марта в 00:00), но больше не разрешается транзит собственного транспорта (частный автомобиль или такси). Поскольку о транзите следует сначала договориться с официальными властями Литвы, просим незамедлительно дать о себе знать посольству Эстонии в Вильнюсе (имя, контактный телефон/э-почта, номер рейсового документа): sekretar@estemb.lt
• Если вы возвращаетесь через Латвию: Чтобы попасть из Латвии в Эстонию, рекомендуются следующие варианты: а) доехать из Риги на поезде до Лугажи (недалеко от Валка), отправление в 10.34 и 18.15 (при первом варианте можно в тот же день пересесть на поезд Валга-Таллинн); б) взять такси и поехать на нем на границу Эстонии в Икла или в Валка, и вызвать туда кого-то (члена семьи или друга); в) взять в Риге в аренду автомобиль и вернуть его в Таллинне. Также прибывающие в Латвию и проезжающие Латвию транзитом граждане и жители Эстонии, включая грузоперевозчиков, должны заполнить соответствующую анкету и представить ее пограничной службе Латвии (анкету раздает пограничная служба).
• Если вы возвращаетесь через Францию: граждане Европейского Союза могут путешествовать через Францию с целью транзита. На домашней странице нашего посольства в Париже можно найти справку о транзите, также необходимо будет предъявить билет, который свидетельствует о вашем возвращении в Эстонию.
• Если вы возвращаетесь через Данию: Аэропорты Копенгаген Каструп и Биллунд открыты. Возможно сообщение между Эстонией и Данией посредством Lufthansa через Франкфурт, но свежую информацию следует получать на сайте Lufthansa.
• Рейсы Turkish Airlines по маршруту Таллинн-Стамбул состоятся еще только завтра, 26 марта. По данным МИД, Turkish Airlines с 27 марта останавливает все международные рейсы, за исключением 5 маршрутов: Гонконг, Москва, Аддис-Абеба, Нью-Йорк и Вашингтон. Дополнительная информация: https://ankara.mfa.ee/et/koroonaviirusega-seotud-teave-turgi-kohta/
Для обсуждения возможностей возвращения рекомендуется в первую очередь обратиться к авиакомпании или туроператору, которые имеют самые свежие данные.
Эвакуационные рейсы в сотрудничестве с другими странами ЕС проводятся из тех стран, где практически нет возможностей попасть на плановые рейсы, но их проведение невозможно гарантировать. Министерство иностранных дел продолжает тесное общение с другими странами Евросоюза, чтобы на возможные эвакуационные рейсы попали и жители Эстонии, у которых, насколько нам известно, нет возможности вернуться из какой-либо далекой точки. Следует учитывать, что ни один рейс не состоится бесплатно – стоимость варьируется и зависит от наполняемости рейса.
Дополнительные авиарейсы, известные МИДу:
• Завтра, 26 марта в 12:15 отправится рейс Atlantic Travel из Стокгольма в Ригу. На рейс могут зарегистрироваться и граждане Эстонии - пожалуйста, свяжитесь с оператором напрямую: atlantic@atlantic.lv, +37167220505. Дополнительная информация: https://www.atlantic.lv/lv/rix-arn-rix-eng
• В пятницу, 27 марта в 10.20 Nordica организовывает новый рейс из Малаги в Таллинн. Самолет сделает дополнительную посадку в Брюсселе в 14.45, откуда желающие смогут также попасть на самолет. Билеты можно купить по адресу: https://www.nordica.ee/lendamekoju
• В четверг, 26 марта, можно зарегистрироваться на объявленный ранее организованный Литвой специальный рейс по маршруту Хошимин (Вьетнам)-Бангкок (Таиланд)-Каунас. Рейс отправляется 27 марта в 10:00 из Хошимина, делает посадку в Бангкоке и затем направляется в Каунас. Регистрация на рейс: https://www.vietnamballoons.com/book-online. Также просим дать о себе знать к 26 марта посольству Эстонию в Вильнюсе, особенно если вам необходима помощь с транспортом из Каунаса в Эстонию, по адресу: sekretar@estemb.lt
Также МИД делится информацией о новых ограничениях, которые были введены в других странах:
• Дополнительные строгие внутригосударственные меры и ограничения по передвижению были введены в Ирландии.
• В Таиланде начиная с завтрашнего дня, 26 марта начнёт действовать чрезвычайное положение, ожидаются ещё официально неподтверждённые ограничения по передвижению.
• Литва продлила возможность транзита для граждан Эстонии до конца среды, 25 марта (исключение заканчивается 26 марта в 00:00). Литва продлила пограничный контроль на границах с Латвией и Польшей до 13 апреля.
• Дополнительные строгие внутригосударственные меры и ограничения по передвижению введены в Великобритании, Голландии, Польше, Румынии, Молдове, Кипре, Египте, Эфиопии.
• Если ранее Чехия запретила гражданам и резидентам выезжать из страны, то на данный момент решено сделать исключение тем, кто пересекают границу с Австрией и Германией с целью работы. При возвращении в Чехию им необходимо будет пребывать 2 недели в карантине.
• В Индии по всей стране ввели запрет на передвижение до 14.04.
• Босния и Герцеговина закрывает начиная с 30 марта все международные аэропорты и запрещает въезд в страну гражданам других стран. Исключение будут составлять грузоперевозки.
Если вы попали за границей в ловушку, у вас нет возможности безопасно находиться в стране и вы не можете найти возможности вернуться, МИД просит сообщить об этом по телефону +372 5301 9999 (24h).