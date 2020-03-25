Известная сеть кафе закрывается на время кризиса, но надеется обойтись без увольнений

"Возникла очень сложная ситуация, оборот кафе Gustav на сегодня упал примерно на 80 процентов. Теперь, когда кафе останутся закрытыми, это затронет около 100 человек в нашей компании, занятых в кафе в Таллинне и Тарту », - сказал Сийм Лийвамяги, генеральный директор компании Mattias Café OÜ, которая управляет сетью кафе Gustav.

«Весь замечательный персонал по обслуживанию клиентов, повара и менеджеры находятся в большом замешательстве. Тем не менее, наши люди были очень понимающими и усердно работали, чтобы поддерживать работу кафе. Позиция руководства также заключается в том, что мы не хотим немедленно ликвидировать компанию, а пытаемся решить проблему путем сокращения расходов», - отметил Лийвамяги.

По словам генерального директора компании, все кафе расположены в торговых центрах, поэтому Gustav очень тесно связан с решениями центров. Все кафе Gustav будут закрыты в пятницу со вступлением в силу решения правительства о закрытии торговых центров.

По словам Лийвамяги, компания не хочет никого увольнять, и изначально таких планов нет. «Но наивно думать, что, как только вирус утихнет, у нас все будет хорошо, и мы продолжим с того места, где остановились. Конечно, потребуется время для восстановления спроса и потребления. Решения должны приниматься в зависимости от ситуации », - отметил он.

Также сократился объем работ на кондитерской фабрике Gustav, производство которой в настоящее время упало почти на 45 процентов. Помимо своих кафе, компания продает фабричную продукцию в розничные магазины. В производственном секторе компании работает около 80 человек. «За последние годы мы собрали лучших эстонских кондитеров в нашем производстве, и мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы не увольнять этих замечательных женщин и мужчин», - добавил Лийвамяги.