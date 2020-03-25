Финляндия будет на государственном уровне поддерживать работу судов Tallink

В среду финский департамент обеспечения поставок сообщил, что поможет обеспечить продолжение грузоперевозок между Финляндией и Швецией, Финляндией и Балтийскими странами, а из этих стран — с Центральной Европой, и поэтому будет оказывать поддержку операторам морского транспорта, сообщила компания Tallink.

Поначалу поддержка согласована на три последующих месяца, решение о дальнейшей поддержке рассмотрят в том случае, если этого будет по-прежнему требовать ситуация с эпидемией.