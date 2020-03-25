Ср, 25.03.2020
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Финляндия будет на государственном уровне поддерживать работу судов Tallink

Вчера Tallink сообщил, что временно закрывает три из четырех своих гостиниц. В туристическом секторе снижение оборота местами дошло до 100 процентов.

ФОТО: Михкель Марипуу

Финляндия в течение трех последующих месяцев будет поддерживать работу принадлежащих компании Tallink судов Galaxy и Baltic Princess на линии Турку-Стокгольм и судна Megastar на линии Таллинн-Хельсинки.

В среду финский департамент обеспечения поставок сообщил, что поможет обеспечить продолжение грузоперевозок между Финляндией и Швецией, Финляндией и Балтийскими странами, а из этих стран — с Центральной Европой, и поэтому будет оказывать поддержку операторам морского транспорта, сообщила компания Tallink.  

Поначалу поддержка согласована на три последующих месяца, решение о дальнейшей поддержке рассмотрят в том случае, если этого будет по-прежнему требовать ситуация с эпидемией.

Перевозки грузов будут обеспечиваться до тех пор, пока не нормализуется ситуация. Всего департамент будет поддерживать работу семи судов.

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