Рекомендации для родителей и учителей в Эстонии: как говорить с молодежью об опасности коронавируса

1. Поинтересуйтесь, что ребята знают о коронавирусе. Позвольте им поделиться своими мыслями и эмоциями, которые возникают у них в связи с нынешней ситуацией, при необходимости уточните факты и опровергните неверные утверждения.

2. Предложите информацию и объясните происхождение ваших сведений (Департамент здоровья, Всемирная организация здравоохранения, мнение ученых и врачей и т.д). Если ваш подопечный читает по-эстонски, то предложите ему подписаться в Фейсбуке на канал Teeviit, где есть много полезной и проверенной информации о вирусе и советы в доступном молодежи виде.

3. Не перегружайте молодых людей информацией. Предоставьте им возможность обратиться к вам за дополнительной информацией. Старайтесь регулярно обсуждать новости, связанные с вирусом. На эту тему ежедневно возникают новые факты, которые помогают понять его поведение и лучше себя защитить.

4. Попробуйте вместе узнать что-то новое о вирусе (например, как тело человека борется с вирусом, о чем сигнализируют симптомы болезни, как мы заболеваем из-за вирусов, и что мы можем сделать для того, чтобы снизить риск заболевания).

5. Объясняйте вещи простым языком и ссылайтесь на факты, а не на мнения или эмоции.

6. В разговоре оставайтесь серьезными и убедительными. Избегайте запугивания и угроз – оперируя фактами, вы скорее настроите молодых людей на серьезное отношение к ситуации и на соответствующее поведение.

7. Обратите внимание ребят на то, какие последствия могут быть у непродуманного поведения. Если они заразятся, то это будет угрожать не только их собственному здоровью, но и здоровью их близких.

8. Объясните, что вирус не связан только с одной страной (например, Италией) или определенной группой людей – вирус опасен для всех, независимо от возраста.

9. Предложите ребятам самим придумать варианты для времяпрепровождения. Например, молодежная работа в виртуальной реальности – идеи для вдохновения можно найти на странице Эстонского центра молодежной работы в разделе „Noortevaldkonnale eriolukorras“ (на эстонском языке).

· В социальных сетях можно пользоваться хэштегом #püsikodus.

10. Объясните, что для того, чтобы не дать вирусу распространиться, следует избегать публичных мероприятий, в том числе и встреч с друзьями.

· В публичных местах, а также на улице следует придерживаться правила 2+2: перемещаться можно либо по-одиночке, либо вдвоем, и другими людьми следует соблюдать как минимум двухметровую дистанцию.

Дополнительная информация доступна на странице Министерства образования и науки и странице чрезвычайного положения.

Министерство образования и науки готово отвечать на дополнительные вопросы по телефонам 56 900 340 или 56 900 353 и по электронной почте info@hm.ee