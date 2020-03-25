Эстонские спортсмены обратились с призывом к населению страны

Один из лучших эстонских волейболистов Роберт Тяхт, выступающий за итальянскую "Перуджу" обратился ко всем жителям Эстонии со специальным посланием и рассказал, что основная задача каждого жителя нашей страны на данный момент - не допустить повторения итальянского сценария развития эпидемии коронавируса.

"Знаю, что в Эстонии много оличных людей, которые уже сегодня делают все возможное для предотвращения развития эпидемии. Но также есть и те, кто еще не совсем осознал всю серьезность положения" - заявил спортсмен.

Тяхт рассказал, что в Италии сначала с коронавирусом боролись либеральными методами, но когда настигла Италию настоящая лавина заражений вирусом, то правительству пришлось пойти на самые крайние меры. "Давайте будем учиться на чужих ошибках - призвал Тяхт - не будем жать пока все отделения интенсивной терапии будут перегружены, а врачи измотаны. В Италии сейчас все так и есть. Все что от нас с вами требуется - сидеть дома. Я верю, что если мы все серьезно отнесемся к проблеме, то справимся с бедой. Давайте приложим все усилия. чтобы победить вирус как можно быстрее!".

К жителям Эстонии обратился и лидер сборной Эстонии по футболу Константин Васильев: "Дорогие друзья, сегодня мы оказались в таком положении, который нарушил весь привычный укла жизни. Но давайте без паники - просто примем эту ситуацию как вызов, который аст нам возможность учиться быть терпеливым и ответственным не только в отношении себя, но и в отношении окружающих.