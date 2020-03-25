Шестеро больных коронавирусом жителей Эстонии находятся в критическом состоянии

В настоящий момент 29 жителей Эстонии, больных коронавирусом, находятся на больничном лечении, семеро из них - в интенсивной терапии, шестеро - в критическом состоянии. Сегодня умер заразившийся COVID-19 пациент, сообщила пресс-служба Департамента здоровья.
В больнице Пярну находится шесть человек, состояние пятерых из них - стабильное, один пациент - в критическом. В Восточно-Таллинской центральной больнице - два человека, оба в стабильном состоянии. В Клинике Тартуского университета на больничном лечении находятся семь человек, трое из них нуждаются в интенсивной терапии, двое - в критическом состоянии. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в данный момент находится 11 человек, они в стабильном состоянии и в интенсивной терапии не нуждаются. В Ида-Вируской больнице - два человека в стабильном состоянии. Из больниц выписано девять человек.
Вчера лаборатории установили 35 инфицированных коронавирусом, всего Эстонии коронавирус диагностирован у 404 человек. В общей сложности проведено 4809 тестирование, за сутки прибавилось 768 тестов. По сравнению со вчерашним днем прибавилось 35 новых диагностированных случаев заражения, из них в Тартумаа - 11, Харьюмаа - восемь, Вырумаа - восемь, Ида-Вирумаа - два, Пярнумаа - два, на Сааремаа - два, Ляэне-Вирумаа - один и Пыльвамаа - один. Доля людей в возрасте старше 60 составляет 19 процентов.
Карту, на которой также можно найти данные уездов из регистра народонаселения, можно посмотреть на сайте Департамента здоровья.