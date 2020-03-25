Галерея ⟩ Спикером Рийгикогу переизбран Хенн Пыллуаас

Спикером Рийгикогу в среду переизбран Хенн Пыллуаас из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
За Пыллуааса было подано 50 голосов, а за его соперника кандидата от Социал-демократической партии Ивари Падара 41 голос. Два бюллетеня признаны недействительными, в них не был отмечен ни один из депутатов.
При выдвижении кандидатов депутат от EKRE Алар Ланман отметил, что сейчас настало время для действий, и он ценит, что Пыллуаас хорошо справился со своей работой. «Кризис требует сильного и четкого руководства», - добавил Ланеман.
Лидер социал-демократов Индрек Саар отметил, что избрание Падара сделало бы руководство Рийгикогу более демократичным и сбалансированным. По словам Саара, роль парламента не должна быть уменьшена, а права депутатов не должны постепенно сокращаться.
Саар добавил, что спикер Рийгикогу не может проводить собственную внешнюю политику или политику своей партии - у Эстонии есть одна внешняя политика, и лидер парламента также должен следовать ей.