Галерея ⟩ Спикером Рийгикогу переизбран Хенн Пыллуаас

За Пыллуааса было подано 50 голосов, а за его соперника кандидата от Социал-демократической партии Ивари Падара 41 голос. Два бюллетеня признаны недействительными, в них не был отмечен ни один из депутатов.

При выдвижении кандидатов депутат от EKRE Алар Ланман отметил, что сейчас настало время для действий, и он ценит, что Пыллуаас хорошо справился со своей работой. «Кризис требует сильного и четкого руководства», - добавил Ланеман.

Лидер социал-демократов Индрек Саар отметил, что избрание Падара сделало бы руководство Рийгикогу более демократичным и сбалансированным. По словам Саара, роль парламента не должна быть уменьшена, а права депутатов не должны постепенно сокращаться.