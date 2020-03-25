Графики ⟩ Распространение коронавируса Covid-19 в Эстонии

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и ту же информацию о тестировании. В конце можно увидеть распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства с точностью до уезда.