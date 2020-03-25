Графики ⟩ Распространение коронавируса Covid-19 в Эстонии

Пандемия коронавируса, которая быстро распространяется по всему миру, также широко распространилась в Эстонии. В больнице 29 пациентов, семеро из которых находятся в интенсивной терапии и шестеро - в критическом состоянии.
Графики коронастатистики Postimees, иллюстрирующие вспышку вируса, основаны на данных Департамента здоровья. Koroonakaart.ee создана на хакатоне Garage48 Hack the Crisis.
График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и ту же информацию о тестировании. В конце можно увидеть распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства с точностью до уезда.
Данные обновляются автоматически в соответствии с обновлениями Департамента здоровья.