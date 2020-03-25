Президент и премьер-министр выразили соболезнования близким первой жертвы коронавируса

«Мы, остальные, идем дальше. Мы идем вместе, потому что этот вирус можно победить, только поддерживая друг друга. Окончание пандемии в Эстонии будет зависеть от каждого человека в Эстонии и от его решений в буквальном, а не в переносном смысле. В преодолении коронавируса роль каждого человека и влияние решений каждого особенно ясны и непосредственны», - отметила глава государства.

По ее словам, опыт стран к настоящему времени показывает, что держаться подальше друг от друга помогает. «Ничто другое не помогает. За поддержание социальной дистанции граждан демократической страны государство не берет на себя ответственности. Поэтому меры, принимаемые Эстонией и другими западными странами, несопоставимы с принимаемыми в Китае. Мы несем ответственность сами. Каждый. Так же, как и в обычное время, государство разделяет ответственность с нами и сегодня. Государство демократически устанавливает правила общественной жизни, наша роль заключается в их соблюдении. Их нужно уважать. И, возможно, сделать немного больше, чем просили",- написала Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд подтвердила, что все беспокоятся о завтрашнем дне и послезавтра так, как подавляющему большинству эстонцев еще никогда не приходилось беспокоиться в своей жизни. «Мы поддерживаем друг друга. Лучшая поддержка - это все время думать - что я могу сделать, чтобы защитить свою семью, пожилых родственников, общество? Прекрасно видеть, как жители Эстонии в своих прогулках по лесу сохраняют дистанцию, на маленьких перекрестках уступают друг другу дорогу - и улыбаются. Потому что мы вместе ", - сказала президент.

По ее словам, Эстония все еще находится на начальной стадии эпидемии. «Все мы должны иметь достаточно больничных коек и людей, чтобы заботиться о них, когда мы достигнем пика. Мы будем работать вместе, чтобы сохранить этот пиковый уровень как можно более плоским и ровным, чтобы гарантировать, что пациенты, которые поступят в больницу в ближайшие недели, будут получать такое же лечение, как сегодня» Кальюлайд.

« От всех нас зависит, будет ли нас достаточно больничных коек и людей, чтобы заботиться о больных, когда мы достигнем пика. Будем действовать вместе, чтобы этот пиковый уровень был бы как можно дальше и как можно более более плоским, чтобы и в следующие недели пациенты, поступающие в больницы, получали бы такое же лечение, как и сегодня»,- сказала Кальюлайд.

«Неописуемо печально, что вирус теперь показал и нам свое злобное лицо», - написал Ратас в социальных сетях.