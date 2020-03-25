Ср, 25.03.2020
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  • Жители Эстонии ринулись на распродажу, игнорируя риск заражения коронавирусом

Жители Эстонии ринулись на распродажу, игнорируя риск заражения коронавирусом

Распродажа в Sportland, расположенном в торговом центре Lõunakeskus.

ФОТО: Lugeja foto

В то время как многие жители Эстонии придерживаются строгой дистанции или самоизолировались, чтобы предотвратить распространение коронавируса, есть те, кто игнорирует призывы вести себя ответственно.

В среду вечером Tartu Postimees получил несколько сообщений о том, что в магазине Sportland, расположенном в торговом центре Lõunakeskus в Тарту, проходит большая распродажа и магазин полон покупателей. В том, что в магазине в непосредственной близости друг к другу находится множество людей, можно убедиться, взглянув на фотографию.

Действующий руководитель Sportland Eesti Герд Кийли признал, что действительно сложилась подобная ситуация, однако это быстро прекратили. По распоряжению руководителя магазина, находящиеся в торговом зале охранные ворота опустили, а рекламу распродажи убрали.

«Это была распродажа в интернет-магазине, но люди прибежали в сам магазин. Мы не смогли этого предвидеть», - пояснил Кийли.

Когда фотограф Tartu Postimees прибыл в Lõunakeskuses, магазин действительно был уже закрыт.

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