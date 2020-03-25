Жители Эстонии ринулись на распродажу, игнорируя риск заражения коронавирусом

В среду вечером Tartu Postimees получил несколько сообщений о том, что в магазине Sportland, расположенном в торговом центре Lõunakeskus в Тарту, проходит большая распродажа и магазин полон покупателей. В том, что в магазине в непосредственной близости друг к другу находится множество людей, можно убедиться, взглянув на фотографию.

Действующий руководитель Sportland Eesti Герд Кийли признал, что действительно сложилась подобная ситуация, однако это быстро прекратили. По распоряжению руководителя магазина, находящиеся в торговом зале охранные ворота опустили, а рекламу распродажи убрали.

«Это была распродажа в интернет-магазине, но люди прибежали в сам магазин. Мы не смогли этого предвидеть», - пояснил Кийли.