Первые три дня больничного будут оплачиваться

Правительство решило, что государство будет также компенсировать заболевшему и первые три дня болезни, в общей сложности правительство выделит Больничной кассе на покрытие чрезвычайных расходов в связи с коронавирусом не менее 200 млн евро на три месяца.
Кроме того, уже выделено более 20 млн евро на приобретение средств индивидуальной защиты, дыхательных аппаратов и средств для тестирования на коронавирус. На компенсации по больничным листам за первые три дня направлено более 7 млн евро.
«И нынешняя, и следующие недели являются решающими в борьбе с коронавирусом. Для обеспечения готовности нашей системы здравоохранения мы решили предоставить Больничной кассе в дополнительном бюджете средств в размере более 200 млн евро. Эти деньги предназначены для поддержки работы наших больниц и врачей, сотрудников скорой помощи, медсестер и других медицинских работников в чрезвычайных обстоятельствах», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
«Мы также решили компенсировать заболевшему и первые три дня болезни в период с марта по май. Важно, чтобы наши люди в нынешних сложных экономических условиях могли сохранить как можно большую часть своих доходов», - добавил премьер-министр.
«В дополнение к мерам чрезвычайного положения правительственная комиссия по COVID-19 приняла решение поддержать суммой в общей сложности в 200 млн евро расходы по неотложной медицинской помощи для воспрепятствования распространению коронавируса и лечения пациентов с COVID-19 в течение следующих трех месяцев, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - Дополнительные деньги покроют экстраординарные расходы больниц, скорой помощи и семейных врачей с начала марта до конца мая».