Первые три дня больничного будут оплачиваться

Кроме того, уже выделено более 20 млн евро на приобретение средств индивидуальной защиты, дыхательных аппаратов и средств для тестирования на коронавирус. На компенсации по больничным листам за первые три дня направлено более 7 млн евро.

«И нынешняя, и следующие недели являются решающими в борьбе с коронавирусом. Для обеспечения готовности нашей системы здравоохранения мы решили предоставить Больничной кассе в дополнительном бюджете средств в размере более 200 млн евро. Эти деньги предназначены для поддержки работы наших больниц и врачей, сотрудников скорой помощи, медсестер и других медицинских работников в чрезвычайных обстоятельствах», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Мы также решили компенсировать заболевшему и первые три дня болезни в период с марта по май. Важно, чтобы наши люди в нынешних сложных экономических условиях могли сохранить как можно большую часть своих доходов», - добавил премьер-министр.