Видео ⟩ Батарейная тюрьма окрасилась в красный в память о жертвах коммунизма

Эстонский институт исторической памяти организовал сегодня, в годовщину депортации 1949 года, световую инсталляцию на стенах Батарейной тюрьмы в Таллинне, окрасив ее в красный цвет. Инсталляция посвящена депортированным и всем репрессированным коммунистическим Советским Союзом.
В Батарейной тюрьме советский режим содержал тысячи жителей Эстонии по идеологическим причинам. Многие узники Батарейной тюрьмы были убиты или погибли позже в Сибири.
Примерно через четыре года Эстонский институт исторической памяти откроет в восточном крыле здания Международный музей памяти жертв коммунизма и научный центр. Цель учреждения - исследовать преступления коммунистических режимов и повышать осведомленность об этой теме среди международной общественности.
25 марта 1949 года Советский Союз организовал массовую насильственную депортацию более чем 20 000 жителей Эстонии в Сибирь, заклеймив их "социально чуждыми элементами". Среди депортированных было много детей и стариков. Всего из стран Балтии было депортировано более 90 000 человек.