Галерея и видео ⟩ В Ласнамяэ закрыты игровые и спортивные площадки

Вчера, чтобы предотвратить распространение коронавируса, до конца чрезвычайного положения закрылись игровые и спортивные площадки, патрули МуПо ежедневно будут проверять игровые площадки и другие места, где молодежь имеет обыкновение собираться, пишет Postimees.
Беглого взгляда достаточно, чтобы заметить, что в Ласнамяэ игровые и спортивные площадки, где еще недавно было много людей, сегодня пусты и огорожены.
Турники рядом с панельными домами и песочницами по большей части все еще доступны, однако и они в некоторых местах огорожены лентами.
На игровые площадки школ и детских садов больше хода нет, парковка за ледовым холлом «Тондираба» также огорожена.
Занимающихся спортом и гуляющих можно увидеть в Ласнамяэ на тропе здоровья «Тондираба», однако большинство там все-таки держит дистанцию.