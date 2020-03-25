Галерея и видео ⟩ В Ласнамяэ закрыты игровые и спортивные площадки

Беглого взгляда достаточно, чтобы заметить, что в Ласнамяэ игровые и спортивные площадки, где еще недавно было много людей, сегодня пусты и огорожены.

Турники рядом с панельными домами и песочницами по большей части все еще доступны, однако и они в некоторых местах огорожены лентами.

На игровые площадки школ и детских садов больше хода нет, парковка за ледовым холлом «Тондираба» также огорожена.