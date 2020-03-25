Ср, 25.03.2020
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  • Спасатели-добровольцы потушили загоревшуюся сухую траву в Пыльвамаа

Спасатели-добровольцы потушили загоревшуюся сухую траву в Пыльвамаа

Горящая сухая трава. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

В среду в 19.03 поступило сообщение о крупном возгорании старой травы в деревне Сулаойя волости Канепи Пылваского уезда, пожар остановили прибывшие первыми на место происшествия  спасатели-добровольцы из Саверны.

К тушению присоединились и  профессиональные спасатели из Отепя с оснащенным для пожаротушения квадроциклом ATV. Горело примерно на шести гектарах. По неподтвержденным данным, пожар мог быть вызван небрежностью при разжигании костра.

Позже, в 19.54 пришло сообщение, что в деревне Супси волости Пыхья-Сакала Вильянди владелец участка жег старник. На вызов отреагировали спасатели Вильянди и волонтеры Кыпу, они обнаружили владельца поля, застрявшего на ATV между возгораниями. Огонь был быстро взят под контроль. Владелец поля признался в сжигании, поскольку не знал, что это запрещено. 

Спасатели напоминают, что сжигание старника в Эстонии запрещено в течение всего года и что при разжигании костра необходимо обеспечить, чтобы огонь не распространялся. Невыполнение требований пожарной безопасности и экологической безопасности может повлечь за собой штраф на сумму до 1200 евро. 

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