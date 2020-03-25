Спасатели-добровольцы потушили загоревшуюся сухую траву в Пыльвамаа

К тушению присоединились и профессиональные спасатели из Отепя с оснащенным для пожаротушения квадроциклом ATV. Горело примерно на шести гектарах. По неподтвержденным данным, пожар мог быть вызван небрежностью при разжигании костра.

Позже, в 19.54 пришло сообщение, что в деревне Супси волости Пыхья-Сакала Вильянди владелец участка жег старник. На вызов отреагировали спасатели Вильянди и волонтеры Кыпу, они обнаружили владельца поля, застрявшего на ATV между возгораниями. Огонь был быстро взят под контроль. Владелец поля признался в сжигании, поскольку не знал, что это запрещено.