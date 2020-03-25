ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом

EN DIRECT ➡️ Lancement du Plan de réponse humanitaire mondial #COVID19 avec le Secrétaire général @AntonioGuterres, le Directeur général de l’@WHO, le Chef humanitaire @UNOCHA & la Cheffe de l’@UNICEF. https://t.co/gTuj5WPNEAhttps://t.co/4EBb65AojN — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) March 25, 2020

В своем видеообращении Гутерриш призвал правительства разных стран поддержать этот план в полном объеме. "Мы должны прийти на помощь миллионам и миллионам людей, которые способны защитить себя меньше всего. Если на осуществление этого плана будут направлены надлежащие средства, то это позволит спасти большое число людей", - сказал генсек ООН.

"Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах, и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, невзирая на границы", - указал Антониу Гутерриш.

Со своей стороны координатор ООН по чрезвычайной помощи Марк Лоукок заявил, что ООН возлагает большие надежды на помощь со стороны Германии. "Я уже на этой неделе буду разговаривать с профильными министерствами в Берлине", - сказал он в интервью информационному агентству dpa.

По словам Лоукока, помощь беднейшим странам в борьбе с коронавирусом окупится. "Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Правительства бросят собственных граждан на произвол судьбы, если они бросят бедных", - пояснил он. Лоукок выразил опасение, что распространение коронавируса погрузит в пучину хаоса целые регионы. "Пандемии могут сделать жизнь опасной в целых регионах, и люди обратятся в бегство, потому что они в панике. Предотвратить такую проблему - в общих интересах", - подчеркнул Лоукок.