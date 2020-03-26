Чт, 26.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Финляндия закрывает въезд и выезд из столичной провинции Уусимаа

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, министр внутренних дел Мария Охисало и премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции, посвященной коронавирусу.

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Распространение коронавируса заставило правительство Финляндии принять решение об изоляции региона Уусимаа от остальных частей страны, пишет YLE.

По состоянию на вечер среду диагностировано 880 инфицированных, подавляющее большинство из которых (75%) находилось именно в Уусимаа.

На пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) заявила, что запрет на въезд и выезд из провинции будет действовать с 27 марта до 19 апреля 2020 года.

Речь идет о поездках, не связанных с работой, или выполнением срочных служебных обязанностей.

Внутри провинции передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Министр внутренних дел Мария Охисало (Зел) выступила с призывом к жителям Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой.

Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции, и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф, но это крайняя мера.

Министр обороны Антти Кайкконен (ЦФ) заявил о готовности армии оказать помощь полиции в соблюдении правил передвижения.

Решение об изоляции Уусимаа будет завтра передано на рассмотрение парламента.

Рестораны пока не закрывают

Правительство добивается также закрытия ресторанов, однако, из-за процедурных вопросов, решения пока не принято.

Несмотря на это, глава правительства Марин призвала рестораторов добровольно закрыть залы для посетителей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ