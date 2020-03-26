Финляндия закрывает въезд и выезд из столичной провинции Уусимаа

По состоянию на вечер среду диагностировано 880 инфицированных, подавляющее большинство из которых (75%) находилось именно в Уусимаа.

На пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) заявила, что запрет на въезд и выезд из провинции будет действовать с 27 марта до 19 апреля 2020 года.

Речь идет о поездках, не связанных с работой, или выполнением срочных служебных обязанностей.

Внутри провинции передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Министр внутренних дел Мария Охисало (Зел) выступила с призывом к жителям Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой.

Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции, и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф, но это крайняя мера.

Министр обороны Антти Кайкконен (ЦФ) заявил о готовности армии оказать помощь полиции в соблюдении правил передвижения.

Решение об изоляции Уусимаа будет завтра передано на рассмотрение парламента.

Рестораны пока не закрывают

Правительство добивается также закрытия ресторанов, однако, из-за процедурных вопросов, решения пока не принято.