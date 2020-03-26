Удиравший от инспекторов и не имевший прав 15-летний мотоциклист попал в аварию

ДТП имело место около 16.06 рядом с домом по адресу Луьбя-теэ, 32. Не имевший водительских прав 15-летний молодой человек не справился с управлением незарегистрированного кроссового мотоцикла и упал. В это же время следом за ним на квадроциклах ехали двое сотрудников Инспекции окружающей среды, которые хотели пообщаться с юношей по поводу его поездки по лесу.