Чт, 26.03.2020
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  • Удиравший от инспекторов и не имевший прав 15-летний мотоциклист попал в аварию

Удиравший от инспекторов и не имевший прав 15-летний мотоциклист попал в аварию

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

В среду днем в волости Виймси Харьюского уезда сотрудники Инспекции окружающей среды хотели пообщаться с молодым человеком, который ездил на мотоцикле по лесу, сообщила пресс-служба МВД.

Но беседе с инспекторами было не суждено состояться, так как юноша совершил аварию.

ДТП имело место около 16.06 рядом с домом по адресу Луьбя-теэ, 32. Не имевший водительских прав 15-летний молодой человек не справился с управлением незарегистрированного кроссового мотоцикла и упал. В это же время следом за ним на квадроциклах ехали двое сотрудников Инспекции окружающей среды, которые хотели пообщаться с юношей по поводу его поездки по лесу.

Пострадавшего подростка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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