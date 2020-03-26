Российский хоккеист попался на кокаине

Дьяков сдал положительный допинг-тест 2 ноября 2019 года. В его крови были обнаружены следы употребления кокаина, внесенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных веществ. Отстранение хоккеиста составит 15 месяцев.

До декабря прошлого года Дьяков выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. До этого он играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Кузню».