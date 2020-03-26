Чт, 26.03.2020
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Коронавирус выявлен в доме призрения на Сааремаа

Südamekodud.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

У двоих обитателей дома призрения Südamekodu на Сааремаа анализ на коронавирус оказался положительным, сообщили в Департаменте здоровья.

Оба пациента в среду вечером помещены на лечение в больницу Курессааре, их состояние стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

У всех постояльцев и сотрудников дома престарелых, контактировавших с зараженными коронавирусом, возьмут анализы на Covid-19, также принимаются дополнительные меры безопасности. В то же время оставшихся обитателей дома призрения эвакуировать не будут.

Все помещения дома престарелых Saaremaa Südamekodu продезинфицируют, до тех пор, пока не станут известны результаты анализов, передвижение жильцов будет ограничено. В настоящее время в этом учреждении проживают 40 пожилых людей. Им велено сидеть по комнатам, чтобы свести контакты к минимуму.

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