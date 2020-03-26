Коронавирус выявлен в доме призрения на Сааремаа

Оба пациента в среду вечером помещены на лечение в больницу Курессааре, их состояние стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

У всех постояльцев и сотрудников дома престарелых, контактировавших с зараженными коронавирусом, возьмут анализы на Covid-19, также принимаются дополнительные меры безопасности. В то же время оставшихся обитателей дома призрения эвакуировать не будут.