Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярные и чартерные рейсы в аэропорты иностранных государств и обратно, за исключением рейсов для возвращения россиян домой по спискам МИД и полетов по отдельным решениям правительства, пишет Newsru.com.