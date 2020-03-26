Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярные и чартерные рейсы в аэропорты иностранных государств и обратно, за исключением рейсов для возвращения россиян домой по спискам МИД и полетов по отдельным решениям правительства, пишет Newsru.com.
МИД поручено не позднее 27 марта направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" списки россиян, планирующих вернуться на родину. Вывозить россиян будут "Аэрофлот", спецотряд "Россия" и самолеты Минобороны.
Гражданам РФ, которые не могут вернуться домой из-за ограничений по коронавирусу, введенных в странах их пребывания, МИД по поручению правительства должен помочь с организацией проживания и продлением срока действия визовых документов.