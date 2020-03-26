Чт, 26.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик

Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Самолет авиакомпании «Аэрофлот».

ФОТО: Dmitry Feoktistov/Dmitry Feoktistov/TASS

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярные и чартерные рейсы в аэропорты иностранных государств и обратно, за исключением рейсов для возвращения россиян домой по спискам МИД и полетов по отдельным решениям правительства, пишет Newsru.com.

МИД поручено не позднее 27 марта направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" списки россиян, планирующих вернуться на родину. Вывозить россиян будут "Аэрофлот", спецотряд "Россия" и самолеты Минобороны.

Гражданам РФ, которые не могут вернуться домой из-за ограничений по коронавирусу, введенных в странах их пребывания, МИД по поручению правительства должен помочь с организацией проживания и продлением срока действия визовых документов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ