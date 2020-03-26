Нападающий сборной Эстонии потерял работу из-за коронавируса

По правилам Первого дивизиона Нидерландов, командам необходимо до первого апреля сообщить игрокам, чьи контракты истекают, планы на будущее. "В обычной ситуации мы поговорили бы с некоторыми игроками о продлении контрактов. Но сейчас мы даже не можем найти слов, чтобы описать ситуацию. Будут ли проводиться встречи, со зрителями или без, когда? Что будет с экономикой? Все эти факторы влияют на наше финансовое положение. Конечно, это ужасное решение, но мы сейчас не можем рисковать" - сказал технический директор клуба, известный в прошлом футболист сборной Нидерландов, Пауль Босвельт.