Нападающий сборной Эстонии потерял работу из-за коронавируса

Нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер попал в список 14 сокращенных из-за коронавируса футболистов клуба Первого дивизиона Нидерландов "Гоу Ахед Иглз", передает Postimees.
По правилам Первого дивизиона Нидерландов, командам необходимо до первого апреля сообщить игрокам, чьи контракты истекают, планы на будущее. "В обычной ситуации мы поговорили бы с некоторыми игроками о продлении контрактов. Но сейчас мы даже не можем найти слов, чтобы описать ситуацию. Будут ли проводиться встречи, со зрителями или без, когда? Что будет с экономикой? Все эти факторы влияют на наше финансовое положение. Конечно, это ужасное решение, но мы сейчас не можем рисковать" - сказал технический директор клуба, известный в прошлом футболист сборной Нидерландов, Пауль Босвельт.
Кроме Аниера, который успел провести за "Иглз" две встречи, в которых находился на поле всего 37 минут, клуб расстался с основным вратарем Хоби Берхулстом, а также с основными игроками Элмо Лифтинком и Ярославом Навратилом.