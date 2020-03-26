Остановка производств и транспорта из-за эпидемии коронавируса привела к очищению воздуха в городах Европы

Как пишет итальянская газета L'Eco di Bergamo , после введения режима карантина в крупных итальянских городах (как и в городах Китая ранее) снизилась средняя концентрация диоксида азота (NO2). Так, в Бергамо средний показатель концентрации этого газа с 16 по 22 марта оказался на 47% ниже, чем в те же дни в 2019 году. В Риме за последний месяц снижение составило 26-35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Милане концентрация этого газа также упала на 24% по сравнению с февралем этого года.

В Барселоне, Мадриде и Лиссабоне с 16 по 22 марта концентрация диоксида азота в воздухе уменьшилась на 40-51% в сравнении с предшествующей неделей.

Restrizioni per il coronavirus a Bergamo Smog, giù le emissioni di biossido di azoto https://t.co/8SOwteElkB #bergamo #ecodibergamo — L'Eco di Bergamo (@webecodibergamo) March 25, 2020

Похожая картина наблюдается и в Париже. Так, по данным организации по мониторингу качества воздуха Airparif, с 16 марта (день начала тотальной изоляции во Франции) "в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов диоксида азота более чем на 60%", передает "Интерфакс".

1ers jours de #confinement, impact sur la #QualitéAir : ↘ de 20 à 30 % du dioxyde d’azote dans l’agglomération parisienne. ↘ également du dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. Plus d'infos sur https://t.co/0kIZF9505l #Environnement #COVID19 pic.twitter.com/Vry9pHjGIB — Airparif (@Airparif) March 25, 2020

Уменьшение выбросов диоксида азота объясняется в основном резким сокращением движения наземного и воздушного транспорта, которое произошло после введения властями мер для сдерживания распространения коронавируса. Также наблюдения свидетельствуют о сокращении выбросов углекислого газа.

Приведенные цифры наверняка порадуют наиболее радикальных борцов за чистоту окружающей среды, а некоторые из них могут предположить, что еще несколько месяцев строгого карантина внесут ощутимый вклад в борьбу с глобальным потеплением. Однако эффект от карантина, по всей видимости, будет краткосрочным. Так, с начала марта в некоторых городах Китая, где карантин был ослаблен, загрязнение воздуха начало постепенно возвращаться к прежнему уровню.

"Посидев пару недель дома, мы не сможем изменить атмосферу, страдающую от выбросов углекислого газа со времен промышленной революции. Если мы действительно хотим видеть изменения в экологическом состоянии планеты, то должны принимать меры, способные оказать долгосрочное воздействие на экосистемы", – отметил в комментарии для издания "Афиша Daily" специалист КБ "Стрелка" по устойчивому развитию городов Наби Агзамов.