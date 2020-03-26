По типу ядерной реакции: медики готовятся к взрывному распространению коронавируса в России

Президент России Владимир Путин в телеобращении к народу, которого россияне ждали более недели в надежде услышать от руководителя страны, как они должны бороться с эпидемии коронавируса, отказался говорить о карантине и ужесточении мер сдерживания инфекции, убившей уже более 20 000 человек, пишет NEWSru.
«В момент величайшего национального испытания Путин фактически ничего не сказал ни о людях, ни об их здоровье, ни о чудовищной угрозе, нависшей над страной. Он ничего не сказал о жертвах эпидемии в мире, ничего не сказал о заболевших и погибших в России (а информацию об умерших в Москве, похоже, намеренно придержали до завершения путинского обращения)», - обращает внимание бывший советник президента Путина, экономист Андрей Илларионов.
Путин не сказал: что делается для остановки распространения эпидемии, что для этого обязаны делать государственные органы, что для этого нужно делать гражданам. Он не сказал, как можно и как следует остановить эпидемию в России. Или хотя бы о том, как замедлить ее распространение. Он даже не признал наличие самой эпидемии коронавируса в России.
«В отличие от лидеров других стран - хоть западных, хоть восточных, неоднократно выступавших и регулярно выступающих перед своими гражданами о том, как спасти жизни людей, Путин много и с увлечением говорил о том, что не имеет отношения к эпидемии, но что, очевидно, близко именно ему - об установлении новых налогов, о дивидендах, о ценных бумагах», - отмечает Илларионов.
С начала эпидемии в мире выявились три подхода к борьбе с ней - «корейско-германский», «романский», «китайский». Но, несмотря на различия, все они решают две основные задачи: 1. карантин, изоляция, самоизоляция; 2. тестирование, идентификация, лечение. Но ни одна из этих ключевых задач не прозвучала в выступлении Путина. «Это значит, что на самом деле он распахнул двери смертоносной инфекции для всех граждан России. Цена, какую мы заплатим за эту неадекватность, будет колоссальной», - предупреждает экс-советник президента РФ.
Ни один из шести способов эффективной борьбы с инфекцией, перечисленных главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебреисусом, не были упомянуты в речи Путина: ни об улучшении системы здравоохранения, ни об обучении медперсонала, ни о необходимости выявления всех инфицированных, ни об увеличение количества тестов, ни про подготовку дополнительных больниц, ни про отслеживание всех контактов зараженных - ничего про это президент не сказал. Он рекомендовал самоизоляцию («побыть дома» в течение 9-дневных каникул), хотя это уже признано ВОЗ недостаточной мерой в борьбе с пандемией.
Профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что медики теперь готовятся к взрывному распространению коронавирусав России, по типу ядерной реакции.
«Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших. Сейчас это по сути дела уже геометрическое, потому что за прошедшие сутки в три раза увеличилась заболеваемость: было 50 с небольшим, сейчас 170. Поэтому на всех территориях, в том числе в Москве, сейчас готовятся новые койки и стационары. Их стараются оборудовать по последним требованиям. Все это должно помочь», - сказал Малышев.
«Огромное количество будет заболевать, огромное количество будет требовать медицинского ухода», - пояснил инфекционист. По его словам, для реального предотвращения распространения коронавируса необходимо хотя бы 12 дней карантина. Именно в течение этого срока симптомы заболевания проявляется у 98% пациентов.
Заявленные же Путиным «экономические» рычаги против коронавируса говорят о том, что российская власть не желает идти на жесткие меры, потому что очень боится показать себя слабой, выпустившей ситуацию из-под контроля. Ведь все предыдущие недели все телеканалы, информагентства России восхваляли руководство за то, что в отличие от других стран мира инфекция у нас не бушует, благодаря вовремя принятым мерам. «Сама его речь не столько против вируса, сколько против снижения рейтинга», - говорит эксперт Московского Центра Карнеги, политолог Татьяна Становая, комментируя обращение Путина.
В России коронавирус подтвержден у 495 человек в 14 регионах. По числу заболевших лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай). В правительстве неофициально считают, что скорость распространения коронавирусной инфекции в России схожа с ситуацией в Испании, где стало еще хуже, чем в Италии, и необходимы более решительные меры по карантину. Официально власти продолжают настаивать, что можно обойтись без этого.
Главврач больницы N40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России необходимо готовиться к развитию ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию, то есть к всплеску заболеваемости. В этом случае встает вопрос, кто будет лечить россиян, если врачи тоже заболеют: у них уже сейчас не хватает масок и респираторов, спецкостюмов и других средств индивидуальной защиты.
При этом департамент здравоохранения Москвы разрешил больным с коронавирусом лечиться на дому, если заболевание протекает в легкой форме: температура пациента не превышает 38,5 градусов, одышки нет, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, больной должен быть госпитализирован. Домашний режим лечения также не распространяется на людей старше 65 лет, на страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин.