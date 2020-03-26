По типу ядерной реакции: медики готовятся к взрывному распространению коронавируса в России

«В момент величайшего национального испытания Путин фактически ничего не сказал ни о людях, ни об их здоровье, ни о чудовищной угрозе, нависшей над страной. Он ничего не сказал о жертвах эпидемии в мире, ничего не сказал о заболевших и погибших в России (а информацию об умерших в Москве, похоже, намеренно придержали до завершения путинского обращения)», - обращает внимание бывший советник президента Путина, экономист Андрей Илларионов.

Путин не сказал: что делается для остановки распространения эпидемии, что для этого обязаны делать государственные органы, что для этого нужно делать гражданам. Он не сказал, как можно и как следует остановить эпидемию в России. Или хотя бы о том, как замедлить ее распространение. Он даже не признал наличие самой эпидемии коронавируса в России.

«В отличие от лидеров других стран - хоть западных, хоть восточных, неоднократно выступавших и регулярно выступающих перед своими гражданами о том, как спасти жизни людей, Путин много и с увлечением говорил о том, что не имеет отношения к эпидемии, но что, очевидно, близко именно ему - об установлении новых налогов, о дивидендах, о ценных бумагах», - отмечает Илларионов.

С начала эпидемии в мире выявились три подхода к борьбе с ней - «корейско-германский», «романский», «китайский». Но, несмотря на различия, все они решают две основные задачи: 1. карантин, изоляция, самоизоляция; 2. тестирование, идентификация, лечение. Но ни одна из этих ключевых задач не прозвучала в выступлении Путина. «Это значит, что на самом деле он распахнул двери смертоносной инфекции для всех граждан России. Цена, какую мы заплатим за эту неадекватность, будет колоссальной», - предупреждает экс-советник президента РФ.

Ни один из шести способов эффективной борьбы с инфекцией, перечисленных главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебреисусом, не были упомянуты в речи Путина: ни об улучшении системы здравоохранения, ни об обучении медперсонала, ни о необходимости выявления всех инфицированных, ни об увеличение количества тестов, ни про подготовку дополнительных больниц, ни про отслеживание всех контактов зараженных - ничего про это президент не сказал. Он рекомендовал самоизоляцию («побыть дома» в течение 9-дневных каникул), хотя это уже признано ВОЗ недостаточной мерой в борьбе с пандемией.

Профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что медики теперь готовятся к взрывному распространению коронавирусав России, по типу ядерной реакции.