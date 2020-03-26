Работник по уходу: «Легко сказать, оставайтесь дома. А кто тогда пойдет к старикам? Старейшина района?»

По словам Анне, начальство их на работу не гонит. Это делает совесть. В Таллинне около 1100 человек получают услугу ухода на дому, которым помогаю около 150 работников. Почти половина из них старше 60 лет.

«Очень хорошо было бы сидеть дом, но что в такой ситуации делать? К старикам будет ходить старейшина района? Хорошо говорить, сидите дома, но кто-то в таком случае пострадает, работу нужно делать», - сказала Анне, по словам которой, также рискуют продавцы в магазинах и аптекари.

«Пожилого человека нельзя оставлять голодным», - сказала коллега Анне, 73-летняя Мильви, которая тоже не хочет, чтобы ее фамилию обнародовали.

Каждый, по словам Анне, работает, как может. Она и сама не бежит на работу при первой же возможности, но если кто-то звонит, она надевает маску и идет.

Если она откажется от работы, то это увеличит нагрузку на коллег: «Обычно мы заменяем друг друга так, что если кто-то заболел, берем утром в конторе его деньги, номера телефонов и ключи от квартир, и идем по кругу».

Только продуктовая помощь

По словам руководителя отдела Департамента здравоохранения и социальных дел Таллинна Раймо Саади, работники по уходу продолжают трудиться в обычном режиме, и ни один нуждающийся в помощи человек без услуги не останется. Однако организация работы и ресурсы критически пересмотрены. Сейчас подопечным приносят только еду, другими делами, где контакт больше, не занимаются. «Сейчас мы держим дистанцию», - подтвердила Мильви.

Анне недавно разнесла своим подопечным недельный запас еды, чтобы поменьше ходить. Чтобы добраться до людей, она пользуется общественным транспортом, который сейчас было бы лучше избегать. И в магазинах она сталкивается с большим количеством людей.

Мильви сказала, что некоторым оставляет еду у двери. Отправляясь в магазин, она надевает перчатки и маску: «Если будем на все огорчаться, то не сможем жить». Но Мильви не осуждает людей, скупавших продукты впрок. На называет это менталитетом советского времени. В СМИ писали, что доступность лекарств ухудшилась, но она этого пока не заметила. Правда, на получение лекарств уходит больше времени.

«Люди в таком возрасте – основные потребители лекарств. Я вчера просидела тут два-три часа в очереди, поскольку в некоторые аптеки пускают по одному, но все лекарства получила», - рассказала Анне на прошлой неделе.

В последнее время стало популярным сводить нуждающихся в помощи людей с добровольцами, зарегистрировавшимися на сайтах и в мобильных приложениях, с которыми подопечные, по словам Анне, не могут справиться: «Слушайте, они курьера не пускают! Очень сложно вносить изменения в привычную им жизнь».

Помогают добровольцы

Тут, по словам Саади, приходят на помощь работники социального отдела, которые общаются с нуждающимися в помощи: «Мы связались с группами добровольцев и переписали их, чтобы в случае необходимости задействовать их в организации социальной опеки города». По словам Анне, человек все же должен подойти для такой работы: «У нас есть капризные, дементные клиенты, молодые не выдерживают». Среди коллег Анне есть двое-трое 30-летних, а некоторые старше 70 лет.

На вопрос, как исправить ситуацию, что за людьми ухаживают пожилые люди, которые должны избегать контактов, Саади отвечает, что это можно сделать через реорганизацию ресурсов: «Мы подготовились к тому, что могут заболеть наши собственные работники. Для этого мы пересмотрели и в организации услуг, и в рабочем ресурсе, при необходимости привлечем свои внутренние рабочие ресурсы».