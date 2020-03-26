Руководство торговых центров рассматривает возможности оспорить решение государства в суде

Объяснение министерства основано на том, что компенсацию может потребовать лишь тот предприниматель, в отношении которого четко наблюдается дискриминация и несправедливость, но в конкретном случае ответственность за принятие мер по предотвращению пандемии наравне с государством должен принять на себя и частный сектор.