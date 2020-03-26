Руководство торговых центров рассматривает возможности оспорить решение государства в суде

Руководство торговых центров, которые закрываются 27 марта, не согласно с тем, что правительство решило применить подобные меры, и рассматривает возможности оспорить эти решения в суде, потребовав компенсации, пишет Rus.ERR.
Однако, по оценке Министерства юстиции, в ситуации чрезвычайного положения их требования не имеют оснований.
Объяснение министерства основано на том, что компенсацию может потребовать лишь тот предприниматель, в отношении которого четко наблюдается дискриминация и несправедливость, но в конкретном случае ответственность за принятие мер по предотвращению пандемии наравне с государством должен принять на себя и частный сектор.
А ущерб, который будет причинен бизнесу вследствие коронавируса, помогут частично компенсировать меры Кассы страхования от безработицы.