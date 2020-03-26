Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве

«Есть и другие подтвержденные случаи. В настоящий момент всего 20 случаев», – сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.

Офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

Чтобы остановить распространение вируса, учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

В среду о новых случаях в батальоне НАТО в Литве первым сообщила программа новостей телеканала TV3.