Чт, 26.03.2020
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Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве

Вооруженные силы НАТО. Снимок иллюстративный.

ФОТО: FABIAN BIMMER / REUTERS

Коронавирус подтвержден у десяти военных дислоцированного в Литве международного батальона НАТО, подтвердил в среду BNS представитель по связям с общественностью этого подразделения.

«Есть и другие подтвержденные случаи. В настоящий момент всего 20 случаев», – сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.

Офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

Чтобы остановить распространение вируса, учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

В среду о новых случаях в батальоне НАТО в Литве первым сообщила программа новостей телеканала TV3.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.

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