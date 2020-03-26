"Отправим к вам полицию с огнеметами": мэры итальянских городов возмущены поведением нарушителей карантина

Несмотря на масштабы пандемии и жесткие меры, не все итальянцы сидят дома. В связи с этим мэры городов и коммун выходят на улицы и лично отлавливают нарушителей, пишет Tjournal.

Но не всегда это у них получается спокойно. Несколько эмоциональных выступлений итальянских чиновников были опубликованы в интернете.

Президент региона Кампания Винченцо Де Лука: «До меня дошли новости, что некоторые из вас хотят устроить выпускные вечеринки. Так вот — мы отправим к вам полицию. С огнеметами».

Мэр города Бари: «Я обращаюсь ко всем вам — куда вы, черт подери, все ходите? Вы и ваши собаки, у которых, видимо, больная простата (намек на то, что итальянцы используют собак как лазейку для нарушения карантина, — прим. ред.)».

Мэр коммуны Гуальдо-Тадино: «Вы не можете играть здесь в пинг-понг. Идите домой, поиграйте в видеоигры. Я мэр этого города. Я заставлю вас соблюдать правила. Мне не нужны оправдания. Вы должны быть дома».

Мэр города Лючеро: «Пользуетесь мобильными парикмахерскими? Зачем? Вы понимаете, что гроб у вас будет закрытый? Кто вас вообще увидит в закрытом гробу?"