Коронавирус в Эстонии. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Со вступлением в силу жестких ограничений в Индии по меньшей мере четверть 7,8-миллиардного населения планеты оказалась в той или иной степени под карантином. Тем временем Испания обновила рекорд смертности от коронавируса, Италия в очередной раз ужесточает ограничительные меры борьбы с заболеванием, в Британии парламент прекратит работу на месяц.

Би-би-си собрала последние новости, связанные со вспышкой эпидемии в мире.

Руанда, Калифорния, Новая Зеландия, Нью-Йорк - по всей планете приостанавливают работу заводы и кафе, а людей на улицах городов становится все меньше.

В четверг в полночь карантинные меры планируют ввести в ЮАР. Большинство жителей не смогут выйти из дома в течение 21 дня. Ранее такие же меры ввели в Индии. Карантинные меры планируют ввести и в тех американских штатах, где еще этого не сделали

ООН учредила фонд для пожертвований бедным странам. Членов организации просят пожертвовать по два миллиарда долларов, чтобы помочь самым уязвимым регионам справиться со вспышкой Covid-19.

Британия: заразился принц Чарльз, лондонское метро снижает пассажиропоток

В Британии коронавирус обнаружили у наследника престола, принца Чарльза. Заражение определили путем тестирования. В заявлении Букингемского дворца говорится, что у 71-летнего принца слабые симптомы и в целом он чувствует себя хорошо.

В Лондоне тем временем усиливают борьбу с пассажирами, пользующимися общественным транспортом без крайней необходимости.

После того как во вторник в интернете появились фотографии заполненных людьми поездов подземки, мэр города Садик Хан призвал уменьшить пассажиропоток. В среду в лондонском метро введены меры по социальному дистанцированию, частично отключены эскалаторы и турникеты, и закрыты платформы.

Хан в среду заявил, что пассажиров стало меньше на треть, но этого недостаточно.

На станции метро и пригородных поездов направлены 500 сотрудников британской транспортной полиции. По словам главы подразделения Шона О'Галлахана, они будут напоминать гражданам о необходимости соблюдать рекомендации правительства.

Ожидается, что в среду вечером приостановит работу британский парламент, приняв перед этим несколько экстренных законов, связанных с пандемией.

В столице Британии около трех тысяч заразившихся, во всем Соединенном Королевстве - более восьми тысяч. Члены Палаты общин надеются возобновить свою работу 21 апреля.

Закрытие британского парламента из-за эпидемии - это беспрецедентная мера. За все триста лет, что парламент заседает регулярно, он никогда не останавливал работу, иначе чем на обычные каникулы, на период выборов и на пророгацию - перерыв на подготовку программы правительства. Британский парламент продолжал работать даже во время обеих мировых войн.

США: губернатор Нью-Йорка просит о помощи

Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, на который приходится более половины случаев заражения в США, в среду дал пресс-конференцию. В штате за последние сутки зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения.

Куомо заявил, что потребовал у президента Трампа и Белого дома предоставить больницам штата дополнительное оборудование и персонал.

Он пообещал, что как только в штате пройдет пик эпидемии, его власти сразу передадут оборудование тому штату, который будет в тот момент наиболее сильно поражен коронавирусом.

Он раскритиковал решение конгресса выделить гигантский пакет финансовой помощи в два триллиона долларов. По словам Куомо, Нью-Йорку из этого пакета достанется около 1,3 млрд, а штат уже потратил на борьбу с коронавирусом 3,8 млрд долларов.

Куомо призвал молодых людей быть осторожными и "не играть в супергероев", а также объявил, что в Нью-Йорке в рамках карантинных мер закроют для транспорта отдельные улицы.

Во вторник президент Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что видит "свет в конце туннеля", и стране, по его мнению, удастся избавиться от коронавируса к Пасхе, в середине апреля.

Печальный рекорд в Испании и ситуация в Европе

За минувшие сутки в Испании от Covid-19 умерли 738 человек, всего в стране скончались от заболевания 3434 человека. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 47 тыс. человек.

Италия, наиболее пострадавшая от пандемии, усилила наказание за нарушение правил карантина. Людям, которые после диагностирования коронавируса нарушат режим самолизоляции, грозят штрафы в несколько тысяч евро и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что предположения о продлении карантина до июля неверны, и он будет прекращен как только будет возможно.

Число умерших в Италии за последние сутки несколько снизилось по сравнению с предыдущим днем. В среду было объявлено, что умерли еще 683 человека, таким образом общее число смертей от коронавируса в стране выросло до 7503. Было выявлено 5210 новых случае заражения.

Франция стала пятой страной в мире, где число умерших от Covid-19 превысило тысячу. По словам главы генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона, их может быть больше, поскольку официальная статистика учитывает лишь тех, кто умер в больницах. Ученые рекомендуют правительству продлить карантин до полутора месяцев.

Америка и Азия: карантин в Индии и ситуация на рынках

Карантин в Индии беспрецедентен по строгости и масштабам и сильнее всего ударит по бедным слоям населения: людям, работающим прислугой, уличным продавцам, работникам строек. Они составляют основную часть рынка труда в стране и при этом не имеют медицинской страховки и возможности взять оплаченный отпуск по болезни.

Несколько штатов - включая Уттар Прадеш, самый густонаселенный и один из беднейших штатов в стране - объявили о мерах прямой финансовой помощи.

По данным на среду, в мире насчитывается более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, число смертей приближается к 20 тысячам.

Тем временем, азиатские финансовые рынки положительно отреагировали на новости о том, что в США президент Дональд Трамп и Сенат утвердили пакет экономической помощи населению и бизнесу в 1,8 трлн долларов.

В среду японский индекс Nikkei вырос на 7,9%, Hang Seng в Гонконге - на 3,4% и австралийский ASX - на 5%.

Таким образом, после продолжительного беспокойства на финансовых рынках, инвесторы выражают надежду, что гигантский пакет финансовой помощи, одобренный в США, поможет сгладить экономический удар от карантина по всему миру.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" проводят совещание в режиме видеоконференции для обсуждения плана борьбы с пандемией коронавируса. В четверг в аналогичном формате состоится саммит "Большой двадцатки".

Как сообщает корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус, из-за кризиса глобальная экономика испытывает беспрецедентное давление, и поэтому реакция международного сообщества должна быть скоординированной. Однако, по его словам, в прошлом в чрезвычайных ситуациях США проявляли себя в качестве мирового лидера в разрешении ситуации, чего не происходит сейчас, и, похоже, этим пользуется Китай, стремящийся перехватить пальму первенства.

Канадский парламент одобрил выделение 82 млрд канадских долларов (57 млрд долларов США) правительству страны для борьбы с последствиями пандемии и поддержки экономики страны. Инициативу поддержали все партии. Решение вступит в силе после одобрения сената.

В столице России скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, у них также была пневмония, имелись сопутствующие патологии. Число заразившихся коронавирусом в стране за сутки выросло на 163 человека - до 658.

В четверг с телевизионным обращением к гражданам выступил президент Владимир Путин. Он объявил пакет мер по борьбе с коронавирусом.