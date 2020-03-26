Бывший глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

"Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

Кожара занимал пост главы МИД Украины в 2012-2014 годах при президенте Викторе Януковиче.

Геращенко отметил, что труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома.

"Л. Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - написал Геращенко.

Пресс-служба Национальной полиции Украины, в свою очередь, сообщила, что для установления всех обстоятельств происшествия следователи провели ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и следственный эксперимент.

"По их результатам было собрано достаточно доказательств для сообщения 57-летнему жителю села Чайки о подозрении в совершении умышленного убийства", - указали в ведомстве.

Установлено, что в доме в день случившегося находилось три человека: супруги и их гость. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами на кухне произошла ссора, которая переросла в драку. Впоследствии хозяин дома ушел в спальню, взял пистолет и, вернувшись на кухню, выстрелил в товарища.

"Сегодня мужчину задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения", - отметили в Нацполиции.

Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции - самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Facebook, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. "В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.