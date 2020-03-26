Трудовая инспекция: одностороннее урезание зарплаты разрешено при выполнении условий

Работодатель имеет право урезать зарплату в одностороннем порядке, если соблюдены соответствующие условия, и в такой ситуации сейчас оказались многие эстонские предприятия, передает Rus.ERR.
«В исключительных случаях возможно снижение заработной платы до минимальной. Сейчас это вспышка коронавируса. Второе условие – выплата зарплаты должна быть для предприятия слишком непосильной», - рассказала в передаче Terevisioon на телеканале ETV руководитель отдела профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп.
По ее словам, многие предприятия Эстонии были вынуждены прекратить свою деятельность из-за чрезвычайного положения: «Если экономика не восстановится через три месяца, то дойдет до сокращений».