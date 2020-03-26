Чт, 26.03.2020
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Трудовая инспекция: одностороннее урезание зарплаты разрешено при выполнении условий

Кошелек.

ФОТО: Arvo Meeks

Работодатель имеет право урезать зарплату в одностороннем порядке, если соблюдены соответствующие условия, и в такой ситуации сейчас оказались многие эстонские предприятия, передает Rus.ERR.

«В исключительных случаях возможно снижение заработной платы до минимальной. Сейчас это вспышка коронавируса. Второе условие – выплата зарплаты должна быть для предприятия слишком непосильной», - рассказала в передаче Terevisioon на телеканале ETV руководитель отдела профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп.

По ее словам, многие предприятия Эстонии были вынуждены прекратить свою деятельность из-за чрезвычайного положения: «Если экономика не восстановится через три месяца, то дойдет до сокращений».

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