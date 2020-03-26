В Эстонии диагностировали 134 новых случая заражения коронавирусом

С сегодняшнего дня Департамент здоровья будет публиковать результаты тестов на основе данных Информационной системы здравоохранения (TIS), поскольку данные в систему поступают на основании направлений. В связи с изменением источника исходных данных и ростом тестирования, сегодня добавилось 134 новых положительных случая по сравнению с лабораторными данными, опубликованными 25 марта. Сейчас в среднем проводится 1000 тестов в день.

«Опубликованные сегодня данные фактически результат за последние два дня. Поэтому и статистика позитивных анализов сделала резкий скачок, - сказал руководитель кризисного штрафа Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, по словам которого, переход данных в Информационную систему здравоохранения упростит в дальнейшем сбор данных. - С завтрашнего дня ситуация должна нормализироваться, поскольку данные результатов положительных тестов получим на том же основании, что и сегодня».

Больше всего новых случаев обнаружено в Харьюмаа (59), на Сааремаа (54) и в Тартумаа (10). По возрасту люди 60+ составляют 23% от заразившихся. Распределение по возрастам зараженных еще проверяется, точные данные будут опубликованы позже.

По состоянию на вечер среды, в Эстонии были госпитализированы 29 пацентов, семеро находятся в отделении интенсивной терапии и шестеро — в критическом состоянии. Вчера после полудня умер первый житель Эстонии с COVID-19.

Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart (в браузере Internet Exploreri страница не отображается корректно).

Департамент здоровья, Министерство социальных дел и государство в целом работают во имя того, чтобы поставить в Эстонию больше средств личной защиты. Эстония участвует в общем госзаказе Европейской Комиссии, в рамках которого закупаются респираторные защитные средства, перчатки, защитные костюмы и очки. По плану Европейской Комиссии госзаказ может сдвинуться на май месяц.

Кроме того, Департамент здоровья заключил два договора, по одному в начале марта заказали 50 000 респираторов FFP3, и дополнительно к ним еще 85 000 FFP3 респираторов. Рамочный договор сроком на полгода позволит заказать до 260 000 масок.

В конце марта нам должны прийти 200 000 трехслойных хирургических масок, но мы должны учитывать, что срок поставки будет продлен. Также идут переговоры с поставщиками FFP2, и Департамент здоровья делает все, чтобы они были доставлены в ближайшее время в Эстонию. Департамент в основном получает средства личной защиты через эстонских поставщиков, а также китайских производителей. К сожалению, следует считаться с тем, что в нынешней ситуации у логистических предприятий могут быть различные проблемы, и сроки поставок заказов могут задерживаться.

При проявлении симптомов (кашель, температура) нужно звонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220, где проинструктируют в дальнейших действиях. По вопросам, связанным с темой коронавируса, можно круглосуточно бесплатно обращаться на инфолинию центра тревоги 1247. В больницах и домах попечения, начиная со вчерашнего дня, можно общаться с душепопечителем по телефону.

При затруднении дыхания или недостатке кислорода нужно звонить по номеру экстренной помощи 112.

Необходимость тестирования оценивает врач, и тест делается при наличии медицинских показаний. Если человек заболел, он должен в любом случае оставаться дома и, по возможности, оповестить о заболевании людей, с которыми он в последние дни контактировал. При легких симптомах, таких как кашель, небольшая температура, нужно оставаться дома и, при необходимости, снимать симптомы безрецептурными лекарствами.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook.