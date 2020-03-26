Перенос Олимпиады в Токио обойдется в 2,5 миллиарда евро

Сдвиг сроков Олимпиады 2020 года повлечет за собой огромные дополнительные расходы, сказал исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто, передает Р-Спорт.
Во вторник глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за угрозы распространения коронавируса договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио на следующий год, но Игры должны состояться не позднее лета. В четверг было собрана рабочая группа оргкомитета "Токио-2020".
"Мы должны решить проблемы одну за другой, с которыми мы столкнулись. Мы предполагаем, что дополнительные расходы будут довольно значительными. Что касается наших доходов, нам нужно приложить для этого немало усилий", - цитирует Франс Пресс Муто, который выступил на первом заседании рабочей группы.
Согласно данным газеты Nikkei, организатором предстоит дополнительно внести в подготовку Игр 2,7 миллиарда долларов, в том числе за аренду помещений, перебронирование гостиниц и дополнительные выплаты персоналу и службе охраны. Муто сказал, что оргкомитет Игр в Токио не будет менять свои существующие планы, но добавил, что им "придется немного отступить".