Перенос Олимпиады в Токио обойдется в 2,5 миллиарда евро

Во вторник глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за угрозы распространения коронавируса договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио на следующий год, но Игры должны состояться не позднее лета. В четверг было собрана рабочая группа оргкомитета "Токио-2020".

"Мы должны решить проблемы одну за другой, с которыми мы столкнулись. Мы предполагаем, что дополнительные расходы будут довольно значительными. Что касается наших доходов, нам нужно приложить для этого немало усилий", - цитирует Франс Пресс Муто, который выступил на первом заседании рабочей группы.