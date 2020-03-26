Каких магазинов, кроме продуктовых, не коснется требование о закрытии

С 27 марта закроются все торговые центры вместе с находящимися в них салонами красоты и магазинами, однако магазины и парикмахерские, в которые можно зайти прямо с улицы не закроются. Также деятельность могут продолжить рынки, строительные магазины и шиномонтажные мастерские, передает Rus.ERR.