Чт, 26.03.2020
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Каких магазинов, кроме продуктовых, не коснется требование о закрытии

Tallinna Kaubamaja aktsiaga tehti börsipäeva hakul suurimat käivet.

ФОТО: Ergo Kuld

С 27 марта закроются все торговые центры вместе с находящимися в них салонами красоты и магазинами, однако магазины и парикмахерские, в которые можно зайти прямо с улицы не закроются. Также деятельность могут продолжить рынки, строительные магазины и шиномонтажные мастерские, передает Rus.ERR.

Под исключение в торговых центрах попадают лишь большие продуктовые магазины, а не специализирующиеся, например, на сыре или вине.

"Открытыми могут остаться те магазины в торговых центрах, у которых есть вход с улицы (например Sportland в торговом центре Viru) или если есть вход не через общественные зоны, например с парковки (зачастую строительные магазины, зоомагазины)", - сказал директор коммуникационного бюро правительства Урмас Сеавер.

Магазины, находящиеся вне торговых центров, могут оставаться открытыми, например, строительные, садоводческие, книжные магазины.

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