Каких магазинов, кроме продуктовых, не коснется требование о закрытии

С 27 марта закроются все торговые центры вместе с находящимися в них салонами красоты и магазинами, однако магазины и парикмахерские, в которые можно зайти прямо с улицы не закроются. Также деятельность могут продолжить рынки, строительные магазины и шиномонтажные мастерские, передает Rus.ERR.
Под исключение в торговых центрах попадают лишь большие продуктовые магазины, а не специализирующиеся, например, на сыре или вине.
"Открытыми могут остаться те магазины в торговых центрах, у которых есть вход с улицы (например Sportland в торговом центре Viru) или если есть вход не через общественные зоны, например с парковки (зачастую строительные магазины, зоомагазины)", - сказал директор коммуникационного бюро правительства Урмас Сеавер.
Магазины, находящиеся вне торговых центров, могут оставаться открытыми, например, строительные, садоводческие, книжные магазины.