В Москве закрывают все, что еще работало, и не ждут гостей

Мэр Москвы опубликовал перечень дополнительных ограничений, которые вводятся в столице на период объявленной президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели. «Семь нерабочих дней - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», - написал градоначальник в своем блоге.

С 28 марта по 5 апреля в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки.