В Москве закрывают все, что еще работало, и не ждут гостей

Мэр Москвы ввел новые ограничения в городе. Закрываются все кафе, бары и рестораны, парки, магазины (есть исключения), парикмахерские и другие заведения сферы услуг, требующие личного присутствия. В храмы ходить не рекомендуется, туристов просят не приезжать, передает NEWSru.com.
Мэр Москвы опубликовал перечень дополнительных ограничений, которые вводятся в столице на период объявленной президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели. «Семь нерабочих дней - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», - написал градоначальник в своем блоге.
С 28 марта по 5 апреля в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки.
Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, продуктовых магазинов и продажи отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. К таковым относятся: туалетная бумага, гигиенические прокладки, подгузники, детские пеленки, зубная щетка и паста, мыло туалетное и хозяйственное, антисептик, санитарно-гигиенические маски, салфетки влажные и сухие, спички, свечи, детский шампунь, детский крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска, бензин и дизельное топливо.