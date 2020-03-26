За сутки смертность от коронавируса побила трагический рекорд

За прошедшие сутки статистика летальных исходов в результате пандемии побила Трагический рекорд - +2378 человек.

В Италии, где инфицировано больше всего человек, - 7 503 летальных исхода (+683 человека за сутки), инфицированных - 74 386 человек.

На второе место по числу погибших вышла Испания, опередив Китай. За минувшие сутки там скончалось 938 человек. Общее число погибших - 3 647. Зараженных - 49 515 человек.

Франция потеряла около 1 100 человек. В Иране за последние сутки умерли 143 человека (всего 2 077 смертей).

В Англии пандемия унесла 465 жизней, число инфицированных - 9 640.

В Германии 206 летальных исходов, коронавирус выявлен у 37 323 человек.

В США погибли от вируса более 1 100, число инфицированных достигло 69 197.

В России носителями вируса пока являются 626 человек, количество летальных исходов - 3, но медики ожидают взрывного распространения коронавируса по типу ядерной реакции.

Более 2 000 умерших - в Иране, более 1 300 - во Франции.

Миллиарды людей живут в условиях ограничений, введенных властями, чтобы не допустить распространения коронавируса. Карантин введен в таких странах, как Индия, Великобритания, Италия, Франция, Испания, Израиль, ряде штатов США.

По данным Роспотребнадзора, к 26 марта новый коронавирус был обнаружен еще в 2 государствах мира. За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Мали (2 завозных случая из Франции) и Гвинее-Бисау (2 - у граждан ДР Конго и Индии)