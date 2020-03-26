Сравнение рынков недвижимости: от Эстонии до Украины

По данным сайта KV.ee, в Эстонии выставлены на продажу 8657 квартир и 4038 домов. Из них 3036 объектов имеют площадь менее 50 м2, 4559 объектов – от 50 до 100 м2, а 828 объектов обладают площадью более 100 м2.

Согласно данным сайта city24.lv, в Латвии выставлено на продажу 7230 квартир и 1927 домов. 1225 объектов обладают площадью до 50 м2. От 50 до 100 м2 – 3436 предложений. А вот площадью больше 100 м2 в этой стране продается 3332 объекта. Еще в мае 2018 года тут продавалось 12 тысяч объектов.

В Литве, согласно сайту Aruodas.lt, продается 8216 квартир и 9100 домов. Из всего количества предложений, площадью до 50 м2 отличаются 4232 объекта. От 50 до 100 м2 – 8518 объектов. В Литве также можно купить 6628 объектов площадью больше 100 м2. За два года количество предложений уменьшилось на 10%.

В Украине, по данным сайта DOM.RIA.com, продаются 195 883 квартиры и 34 418 домов. Из всего количества предложений 75448 объектов имеют площадь до 50 м2, 115 182 предложения площадью от 50 до 100 м2, а 45 314 объектов площадью больше 100 м2.

По сравнению со странами Балтии, в Украине количество объектов продающейся недвижимости выросло больше чем в два раза. Например, в мае 2018 года было выставлено 110 тысяч объектов, из которых 80 тысяч приходилось на квартиры, а 30 тысяч на дома.

Об ипотеке

По данным Европейского центрального банка, в январе ставка по жилищному кредиту в Эстонии составляла 2,6%. Такая же ставка была и в Латвии, а в Литве – 2,36%.

В Украине ставки по ипотечным кредитам снизились с 21% до 14% годовых. После снижения ставок спрос на недвижимость вырос. В феврале около 25% от всех сделок было заключено с использованием кредитов.