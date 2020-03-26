В Латвии общее число заболевших коронавирусом достигло 244 человек

За последние сутки анализы сдали 817 человек с подозрением на Covid-19, в целом проверено 8774 человека.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".