Будет вторая волна: коронавирус вернется, если карантин и жесткие ограничения не вводить периодически

Подобное вполне осуществимо не только в такой авторитарной стране, как Китай. Но в России никаких более суровых мер, чем рекомендация самоизолироваться и уйти на каникулы, не предпринимается. Впрочем, возможно, в Кремле не идут на жесткие и крайние меры в силу того, что знают то, чего не знают пока многие - коронавирус вернется, будет еще и вторая волна, вирус будет возвращаться снова и снова.

Как считают эксперты, периодическое возвращение к массовой изоляции практически неизбежно, по крайней мере, в 2021 году. Высока вероятность второй волны инфекции и в Китае, и в других странах после подавления первоначальной вспышки, которая к 25 марта поразила более 470 тысяч человек во всем мире и унесла более 21 тысячи жизней, пишет "Радио Свобода".

Считается, что заражение новым коронавирусом, согласно генетическому анализу, произошло от животных примерно на третьей неделе ноября 2019 года. Первые случаи заболевания зафиксировали в густонаселенном Ухане в провинции Хубэй. На данный момент нет одобренной вакцины против коронавируса, и лечение вызываемого им заболевания COVID-19 ограничивается поддерживающей терапией и экспериментальными инъекциями существующих препаратов. По мнению большинства экспертов, широкое внедрение проверенной и безопасной вакцины займет от года до 18 месяцев.

Методы подавления вспышки в Китае заключались в агрессивном карантине, жестком обеспечении изоляции и инвазивном наблюдении с помощью передовых инструментов - "больших данных" и искусственного интеллекта. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем послании Китаю в январе подчеркнул, что антивирусные меры "оказывают серьезное социальное и экономическое воздействие... на китайский народ". По подсчетам The New York Times, в какой-то момент в домашней изоляции оказались минимум 760 миллионов китайцев.

Технологии распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта и другие инструменты использовались также для того, что, по описанию ВОЗ, было "отслеживанием контактов и управлением приоритетными группами населения". Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выражала недовольство жесткостью китайской изоляции, произвольными задержаниями и другими видами жестокого обращения с людьми. В докладе от 30 января "Китай: соблюдение прав в ответ на коронавирус" HRW призвала Пекин к сдержанности в ограничениях.

Власти других стран, от Франции до Чехии и даже Италии, пытались найти компромисс между необходимостью мониторинга для защиты людей и нежеланием казаться репрессивными в осуществлении контроля. Одним из главных критических замечаний в отношении реакции Китая и возможности реализации подобного варианта для Запада было то, что такой контроль затруднителен в обществе, где личные права и свободы надежно защищены.

Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона, чей доклад от 16 марта побудил правительства Великобритании и США к активным действиям по сокращению социальных контактов для борьбы с пандемией, предупредила об уязвимости стратегии подавления через так называемые нефармацевтические вмешательства (НФВ), такие как самоизоляция и закрытие мест скопления людей. "Основная проблема этого подхода заключается в том, что нефармацевтические вмешательства и лекарственные препараты, если таковые имеются необходимо поддерживать - по крайней мере, периодически, - до тех пор, пока вирус циркулирует среди людей или пока вакцина не станет доступной", - говорится в докладе.